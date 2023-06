Vorbildliche Elterntaxis

Wörth (ots) – Bei einer Schulwegkontrolle am Donnerstagmorgen an der Dammschule und am Europa-Gymnasium in Wörth wurde der anreisende Schulverkehr überwacht. Hin und wieder mussten die Beamten ein verkehrserzieherisches Gespräch mit einigen Eltern führen.

Es ergaben sich allerdings keine Verkehrsverstöße. Insgesamt war das Verhalten der sog. Elterntaxis positiv zu bewerten.

Keine Chance für Diebe

Wörth (ots) – Gleich zweimal meldete sich der Ladendetektiv eines Discounters am Kühgrunddamm in Wörth im Laufe des gestrigen Tages. Bereits gegen 11:40 Uhr konnte er zwei Ladendiebe stellen, die versuchten getrennt voneinander mehrere Konsumgüter an der Kasse vorbei zu schmuggeln.

Auch am Abend gegen 19.00 Uhr war es zwei weiteren Ladendieben nicht möglich, ihr Vorhaben zu Ende zu bringen. Sie packten mehrere Gegenstände gemeinschaftlich in einen Rucksack und wollten dem Markt ohne zu bezahlen verlassen.

Auch hierbei wurden sie erwischt. Von den vier Tätern wurde im Rahmen des Strafverfahrens wegen Ladendiebstahl je eine Sicherheitsleistung erhoben.

Gartenlaube aufgebrochen

Hagenbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube in Hagenbach in Verlängerung der Raiffeisenstraße.

Er entwendete dort ein Notstromaggregat und eine Gastherme im Wert von ca. 1.700 Euro. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Verbotene Beleuchtung

Schwegenheim (ots) – Am Dienstagabend kam einer Germersheimer Streifenwagenbesatzung in der Hauptstraße in Schwegenheim ein PKW mit auffällig hellen Scheinwerfern entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer die das Abblendlicht verbotenerweise manipuliert hatte. Dadurch war die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen.