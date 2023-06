Ungeklärter Todesfall

Ludwigshafen (ots) Nachdem ein 27-Jähriger aus Ludwigshafen-Gartenstadt am Montagabend 26.06.2023 tot in seiner Wohnung gefunden wurde, wurde der Verstorbene gestern (29.06.2023) im Institut für Rechtsmedizin des Klinikums Saarbrücken auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert.

Hierbei konnten keine Hinweise auf eine todesursächliche Fremdeinwirkung festgestellt werden.

Flächenbrand im Gleisbereich in Ludwigshafen-West

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(JH) – Am Donnerstag 29.07.2023 um 16:25 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Flächenbrand mit starker Rauchentwicklung in die Deutsche Straße nach Ludwigshafen-West gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Flächenbrand im Gleisbereich der Deutschen Bahn vor.

Die Ausbreitung des Brandes der betroffenen Böschungsfläche konnte durch die Feuerwehr schnell gestoppt werden. Es waren intensive Nachlöscharbeiten notwendig. Für die Löscharbeiten wurde der betroffene Streckenteil durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn komplett gesperrt.

Durch den Brand wurden Anlagenteile der Deutschen Bahn beschädigt. Hierzu kommt es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Bei dem Einsatz kamen keine Personen zu schaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 12 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug, die Polizei, der Notfallmanager der Deutschen Bahn und die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr Süd des Katastrophenschutzes Ludwigshafen.

Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – In der Saarlandstraße wurde am 29.06.2023 gegen 19:20 Uhr, die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos durch kleine Steine beschädigt. Unmittelbar nach den Einschlägen sah ein Zeuge zwei Jugendliche im Alter von 13-14 Jahre in ein Gebüsch rennen.

Ob es hierbei einen Zusammenhang geben und die Jugendlichen die Steine geworfen haben könnten, wird derzeit ermittelt.

Wir bitten Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Polizeibeamte bei Widerstandshandlung leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Freitag 30.06.2023, wurde die Polizei über einen am Boden liegenden, lautstark schreienden Mann in der Wredestraße informiert. Bei Eintreffen der Polizeikräfte begann der augenscheinlich stark alkoholisierte 31-Jährige diese unvermittelt lautstark zu beleidigen.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er gefesselt, bei einer anschließenden Durchsuchung nach Ausweispapieren versuchte er die Beamten zu treten, weshalb seine Beine ebenfalls fixiert werden mussten. Durch die Widerstandshandlung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Da sich der 31-Jährige auch weiterhin hochaggressiv zeigte, wurde er nach Entnahme einer Blutprobe in Gewahrsam genommen.

Immer wieder werden Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürger und nicht gegen Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt!

Bei einer Widerstandhandlung drohen bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 29.06.2023, kontrollierten Polizeikräfte gegen 20:00 Uhr einen Autofahrer in der Friesenheimer Straße. Hierbei konnten bei dem 64-Jährigen Hinweise auf Alkoholkonsum erlangt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann wurde in die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Am frühen Freitag gegen 01:10 Uhr, wurde eine 33-jährige Autofahrerin im Strandweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihr ergaben sich Hinweise auf Alkoholbeeinflussung, dieses Mal zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille an.

Auch der 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Führerscheine wurden sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von Radfahrern

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag (29.06.2023) kam es zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern in einer Parkanlage zwischen der Schnabelbrunnengasse und der Merianstraße. Ein 46-Jähriger hatte die Vorfahrt einer 55-Jährigen missachtet und war mit ihr zusammengestoßen. Die 55-Jährige stürzte, verletzte sich und musste durch den Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht werden.

Engagiertes Eingreifen verhindert Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang Unbekannte stahl am Donnertag, 29.06.2023, gegen 10:20 Uhr, in der Wredestraße den Geldbeutel eines 72-Jährigen. Dies beobachtete ein 32-Jähriger, der nicht zögerte und sofort eingriff. Noch bevor es der Frau gelang mit dem Geldbeutel zu flüchten, stellte der junge Mann sie. Die Frau ließ daraufhin ihre Beute fallen und flüchtete in Richtung Bismarckstraße. Sie war in Begleitung eines Mannes.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 40-45 Jahre alt, grünes Oberteil, weiße Hose. Ihr Begleiter war laut Zeugenaussage ebenfalls zwischen 40 und 45 Jahren alt und trug ein blauweißgestreiftes Hemd.

Sie haben die Tat beobachtet oder die Unbekannten bei ihrer Flucht gesehen und können weitere Angaben machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .