Ladendiebstahl

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Mittag gegen 12:00 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt im Waldspitzweg eine junge Frau, wie diese eine Schnapsflasche in den Rucksack ihres männlichen Begleiters und eine Getränkedose in ihre eigene Handtasche steckte.

Nach dem Kassenbereich wurden der 28-Jährige und dessen 17-jährige Begleitern durch den Ladendetektiv angesprochen. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden bei dem Mann ein Klappmesser und ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt.

Gegen beide Personen wird wegen Diebstahl mit Waffen ermittelt.

Radfahrer kollidieren miteinander

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Abend gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Radfahrer den Wirtschaftsweg, welcher parallel zur Rehhofstraße verläuft, in Richtung Salierstraße. Ein 49-jähriger Radfahrer befuhr einen angrenzenden Wirtschaftsweg in Richtung Rehhofstraße.

Beim Kreuzen der beiden Wirtschaftswege kollidierten beide Radfahrer miteinander und verletzten sich leicht. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht notwendig.

Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 150 Euro.

Müll angezündet – Sachbeschädigung durch Feuer

Mutterstadt (ots) – Am Mittwoch 28.06.23, meldeten Anwohner aus der Westpreußenstraße, dass gegen 17 Uhr ihre Papiertonne gebrannt hätte. Durch den Brand wurde die Gartenmauer des Anwesens beschädigt. Die Papiertonne wurde durch das Feuer vollständig zerstört und muss nun ersetzt werden.

Wenig später kam es zu einer weiteren Meldung aus dem Bereich der nahe gelegenen Pommernstraße. Auch hier ging auf der Straße bereitgestellter Papiermüll in Flammen auf. Die Flammen verbrannten neben einigen Müllsäcken auch die Gartenhecke des Anwesens. Dem beherzten Eingreifen der Anwohner selbst ist es zu verdanken, dass keine größeren Schäden entstanden.

Die Polizei geht auf Grund des räumlichen Zusammenhangs von vorsätzlichem in Brand setzen des Papiermülls aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer in zwei Fällen.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Zeit zwischen 17-20 Uhr im Bereich Westpreußenstraße / Pommernstraße bemerkten oder sonstige, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.