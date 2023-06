Landau: Die Polizei-News

(Grund-)Schulwegüberwachung

Landau-Queichheim (ots) – Am heutigen Morgen wurde im Zeitraum 07:30-08 Uhr der Schulweg zur Grundschule in der Queichheimer Hauptstraße überwacht. Lediglich ein sog. „Eltern-Taxi“ hielt verkehrswidrig. Die Eltern zeigten sich durchweg erfreut über die polizeiliche Kontrolle und befürworteten diese.

Schulwegüberwachung in der Schneiderstraße

Landau-Queichheim (ots) – Am Donnerstag wurde durch die Polizei Landau am Schulzentrum in der Schneiderstraße von 07:30-08:15 Uhr eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Hierbei wurden 5 Kraftfahrzeuge mit Mängeln und ein Gurtverstoß festgestellt.

Zudem wurde ein 35-Jähriger mit seinem Auto kontrolliert und hierbei eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Den Mann erwarten entsprechende Strafverfahren.

Einsatz von Rettungshubschrauber

Landau (ots) – Am Donnerstag 29.06.2023, kam es auf einer Baustelle in der Eutzinger Straße zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Gegen 17 Uhr wurde ein 37-Jähriger Arbeiter auf dem Baustellengelände bei einem Betriebsunfall schwer verletzt und musste aufgrund der Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden.

Zu der Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs kam es hierbei nicht.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau/Edenkoben (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau und Edenkoben vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick, falscher Polizeibeamter handeln könnte.

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.