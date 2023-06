Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich – zwei Personen verletzt

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am heutigen Freitagmorgen gegen 07:50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Haifa-Allee/ Marienborner Straße in Mainz-Bretzenheim. Hierbei waren insgesamt 5 Fahrzeuge beteiligt.

Ein 69 Jahre alter Mann aus Simmern fuhr auf der Haifa-Allee in Richtung Marienborner Straße. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit insgesamt vier Fahrzeugen, die sich ebenfalls im fließenden Verkehr befanden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Ampel zum Unfallzeitpunkt für ihn Rot zeigte.

Der 69-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Vier am Unfall beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich wurde für eine Dauer von etwa zwei Stunden gesperrt. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen.

Ob der Unfall eine medizinische Ursache haben könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Bus bremst wegen verunfallten Radfahrer – mehrere Verletzte

Mainz-Neustadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Donnerstag gegen 14:30 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Ring, nachdem ein Radfahrer im Gleisbett zu Fall kam. Ein entgegenkommender Linienbus der MVG musste stark abbremsen, wodurch mehrere der etwa 70 Fahrgäste hinfielen und hierbei Verletzungen erlitten.

Der 48-jährige Radfahrer verunfallte in Höhe der Erthalstraße, kam dort ohne Fremdeinwirkung an einer Weiche zu Fall und verletzte sich leicht, als er gegen die Seite des Busses stürzte.

Durch das eingeleitete Bremsmanöver des Busses kamen mehrere Fahrgäste zu Fall.

Insgesamt erlitten sechs Personen leichte Verletzungen, wobei sich hierunter auch Schulkinder befanden. Drei weitere Personen erlitten hingegen Frakturen und mussten durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Klärung des genauen Unfallhergangs ist nun Gegenstand der Ermittlungen.