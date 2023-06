Worms

Polizeieinsatz mit Spezialkräften

Worms-Heppenheim (ots) – Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstag 29.06.2023 ab etwa 20 Uhr in der Dorfgrabenstraße. Auf einem dortigen Grundstück ist es zu Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigen Mann und einem Anwohner gekommen. Im Verlauf des Streits soll der Anwohner den 32-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und seines Grundstücks verwiesen haben.

Der 32-Jährige kam der Aufforderung nach und verständigte die Polizei. Der Anwohner begab sich

zwischenzeitlich auf seinen Balkon und konnte von Spezialkräften angesprochen werden. Er zeigte sich kooperativ und leistete den polizeilichen Aufforderungen Folge. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnräume konnte die beschriebene Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Es handelte sich um einen frei verkäuflichen Druckluft-Revolver.

Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten trugen während des Einsatzes eine besondere Schutzausstattung. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keiner Zeit. Der Anwohner muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten.

Die genauen Hintergründe des Streits sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es um einen offenen Rechnungsbetrag nach einer durch den 32-Jährigen erbrachten Handwerkerleistung gegangen sein.

Verfolgungsfahrt durch Innenstadt – Zeugenaufruf

Worms (ots) – Am Donnerstag 29.06.2023 gegen 17:15 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Worms eine Kontrollstelle in der Alzeyer Straße auf Höhe der EWR-Arena betrieben. Ein grauer BMW befuhr mit hoher Geschwindigkeit die Alzeyer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 24-jährige aus Worms stammende Fahrer, missachtete die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit gemeinsam mit seiner Beifahrerin fort.

Ein Funkstreifenwagen nahm unmittelbar die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf. Das flüchtende Fahrzeug missachtete weiterhin alle Anhaltesignale, bog von der Alzeyer Straße verbotswidrig nach links in die Bahnhofstraße ein und setzte die Fahrt über die

Renzstraße bis in die Humboldtstraße fort. Hier stoppte der Fahrzeugführer, konnte schließlich kontrolliert und für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet, zudem wurde der Führerschein einbehalten.

Zeugen des Vorfalls und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten beeinträchtigt oder sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Tel: 06241/8520 oder per E-Mail unter PIWorms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruchsversuch in Wertstoffhof

Worms (ots) – Zu einem versuchten Einbruch in einen Wormser Werstoffhof kam es in der Zeit von Samstag, 12:25 Uhr, bis Montag, 07:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter kletterte über den dortigen Zaun und machte sich anschließend an einem Bürogebäude zu schaffen. Der Versuch eine Eingangstür aufzuhebeln und mit einem Backstein auf diese einzuwirken scheiterte ebenso wie der Einstieg über ein aufgehebeltes Fenster, welches von außen vergittert war.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.