Diebstahl von Kupferkabeln

Kirn (ots) – Im Zeitraum vom 23.06.2023 – 27.06.2023 wurden vom Betriebsgelände der Firma Holzhauser GmbH in Kirn, Krebsweilerer Straße, zwei hochwertige Kupferkabel im Wert von 6000,00 Euro gestohlen. Bei den beiden Kabeln handelt es sich um Steuerleitungen für zwei Kräne.

Die Täter haben den Außenzaun des Geländes mittels Werkzeug geöffnet und gelangten hierdurch auf das Betriebsgelände. Derzeit wird davon ausgegangen, dass mehrere Täter an der Tat beteiligt waren und das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Die Polizeiinspektion Kirn bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06752-1560.

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Gutenberg, L236 (ots) – Am Montag 26.06.2023 zwischen 16-16:30 Uhr, wird der Polizeidienststelle Bad Kreuznach ein unsicher fahrender PKW auf der Landstraße 239 zwischen Gutenberg und Hargesheim gemeldet. Der Fahrer fährt hierbei über die L239 in Richtung Hargesheim, um auf die L236 in Richtung Windesheim weiterzufahren.

Von dort fährt er kurzzeitig auf die K49, um auf dem Breitenfelserhof zu wenden. Anschließend fährt er zurück in Richtung L239 in Richtung Hargesheim, wo er durch eine Streife kontrolliert werden kann.

Durch zwei aufmerksame Zeugen kann beobachtet werden, wie der männliche Fahrer mehrfach auf der Landstraße über die Mittelbegrenzung in den Gegenverkehr fährt, sodass Fahrzeuge hier ausweichen und teilweise eine Gefahrenbremsung durchführen müssen.

Mehrfach soll der Fahrer innerorts auf den rechten Bordstein sowie über die Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs gefahren sein. Darüber hinaus fährt der PKW-Fahrer enorm langsam und ruckartig.

Bei der durchgeführten Kontrolle kann eine deutliche Fahruntüchtigkeit beim 80-jährigen Fahrer festgestellt werden, da er laut eigenen Angaben unter dem Einfluss von starken Schmerzmitteln stehe. Des weiteren macht er einen verwirrten Eindruck. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird sichergestellt wurde.

Gibt es weitere Zeugen oder Geschädigte, die den Vorfall beobachten konnten oder sich zwischen

16-16:30 Uhr an der angegebenen Örtlichkeit befanden?

Hinweise erbeten unter Tel: 0671 8811 0.