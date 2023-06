Falschnachricht im Internet – Vorsicht vor Schadsoftware

Kaiserslautern (ots) – Aktuell kursiert in den Sozialen Medien das Gerücht, dass ein 15-Jähriger in Kaiserslautern seine Eltern und seinen Bruder erschossen habe. „Die Eltern sollen ihm wegen seiner schlechten Schulleistungen den Internetzugang gesperrt haben“, heißt es in dem Beitrag, der mit einem Bild illustriert ist, welches mutmaßlich die Festnahme eines Jugendlichen zeigt.

Achtung! Die Polizei stellt ausdrücklich klar, dass in Kaiserslautern und der gesamten Westpfalz kein solcher Vorfall bekannt ist. Klicken Sie nicht auf den im Beitrag enthaltenen Link. Sie könnten auf einer Internetseite mit Schadsoftware landen. |erf

Polizei schnappt Ladendiebe

Kaiserslautern (ots) – Der Ladendetektiv eines Einkaufmarkts in der Pariser Straße meldete der Polizei am Dienstagmittag einen Diebstahl. Zwei Männer entwendeten Tabakwaren im Wert von 547 €. Die beiden waren dem Zeugen nicht unbekannt. Am Tag zuvor hatte er die Männer bei einem Ladendiebstahl in Grünstadt beobachtet. Hier wurden ebenfalls Tabakwaren entwendet.

Die 23 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen wurden von der Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht Kaiserslautern. Ein Richter ordnete die beantragte Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr an.

Die Verdächtigen, denen gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen wird, machten von ihrem

Schweigerecht Gebrauch. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Schlägerei auf dem Betzenberg: Polizei ermittelt gegen 23 Personen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat 23 Personen im Alter von 10 bis 18 Jahren ermittelt, die mutmaßlich an einer körperlichen Auseinandersetzung im April auf dem Betzenberg beteiligt waren.

Nach aktuellen Erkenntnissen ging der Schlägerei ein Streit voraus. Die beiden Gruppen verabredeten sich deshalb auf dem Betzenberg, um die Sache zu klären. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass den Beteiligten klar war, dass es hierbei zur körperlichen Auseinandersetzung kommen dürfte. Mindestens zwei Personen sollen Messer mitgeführt haben, ohne die Klingen einzusetzen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es durch Beteiligte zu Tritten und Schlägen mit einer Glasflasche. Mindestens zwei Personen wurden leicht verletzt. 18 Jugendliche und ein Heranwachsender blicken einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des schweren Landfriedensbruchs entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Pariser Straße. Eine 40-jährige Autofahrerin fuhr stadteinwärts. Als sie mit ihrem Audi A3 die Spur wechseln wollte, übersah die Frau den neben ihr fahrenden Peugeot 206. Es kam zum Zusammenprall und beide Fahrzeuge wurde beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei, stellten die Beamten bei dem 57-jährigen Fahrer des Peugeots drogentypische Auffälligkeiten fest.

Ein Drogentest verlief positiv auf Opiate und Amphetamin. Den Mann nahmen die Beamten mit zur Dienststelle, seine Fahrt durfte er nicht mehr fortsetzen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, diese soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Die Polizei führt jetzt ein Verfahren gegen den 57-Jährigen. |kfa

Betrunken Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagabend wird der Polizei ein Verkehrsunfall in der Rudolf-Breitscheid-Straße gemeldet. Der 72-jährige Fahrer eines Opel Corsas fuhr auf der Wackenmühlstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Als er in diese einbog, übersah er einen vorfahrtsberechtigten Hyundai Tucson. Durch den Aufprall werden beide Fahrzeuge beschädigt.

Im Gespräch mit dem Mann fiel den Beamten auf, dass er nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Gerät zeigte einen Atemalkoholwert von 0,91 Promille an. Die

Schutzleute nahmen den Fahrer mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll Aufschluss über die Alkoholisierung geben. Den 72-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs. |kfa

In Restaurant randaliert – Wer kann Hinweise zu den Personen geben?

Kaiserslautern (ots) – Etwa 10 Personen haben am Donnerstagabend in einem Restaurant in der Fackelstraße randaliert und dabei unter anderem Gläser und Geschirr beschädigt. Ein 21-Jähriger wurde verbal bedroht. Passanten waren gegen 20:30 Uhr auf das Geschehen aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Vermutlich ging dem Vorfall ein Streit voraus.

Die Polizei traf vor Ort den 21-Jährigen und zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren an. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, an der Sache beteiligt gewesen zu sein, gegen sie wird jetzt ermittelt. Die Ermittlungen zur Identifizierung weitere Beteiligter sowie den Tathintergründen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall gegen 20:30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu beteiligten Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Frontalzusammenstoß wegen Sekundenschlaf

Reichenbach-Steegen (ots) – Auf der Kreisstraße zwischen Reichenbach-Steegen und Fockenberg-Limbach sind heute Mittag (30.06.20223 zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 47-Jährige wurde leicht verletzt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte die Frau einen sogenannten Sekundenschlaf und geriet deshalb mit ihrem Van in den Gegenverkehr.

Dort stieß ihr Auto frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Fahrer des

entgegenkommenden Pickups blieb unverletzt. Die 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Auto.

Am Fahrzeug des 26-Jährigen entstand nur geringer Schaden. Die Polizei schätzt, dass ein Unfallschaden über insgesamt mindestens 13.000 Euro entstand. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die US Militärpolizei unterstütze bei der Unfallaufnahme. |erf