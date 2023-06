Handy 2x aus der Hand gerissen und dann geflüchtet – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr, telefonierte eine Jugendliche im Bereich des Marktplatzes per Videotelefonie, als ihr ein bislang unbekannter Mann das Handy aus der Hand nahm und flüchten wollte. Da sich allerdings viele Passanten um die Jugendliche herum befanden, gab der Mann der Jugendlichen das Handy wieder zurück und entfernte sich zunächst in unbekannte

Richtung.

Die Jugendliche setzte ihren Weg in Richtung Konkordienkirche fort. In Höhe der Quadrate R 3/Q 3 tauchte der unbekannte Mann erneut vor ihr auf, entnahm ihr abermals das Handy, stieß sie weg, flüchtete in Richtung Paradeplatz und stieg hier in die Straßenbahn, Linie 4. Die Jugendliche folgte dem Mann und informierte eine Straßenbahnfahrerin über den Vorfall, welche daraufhin die

Türen der Bahn verschloss.

Der Unbekannte bemerkte jedoch, dass ihm die Jugendliche gefolgt war, riss die Türen wieder auf, warf das zuvor entwendete Handy auf den Boden und flüchtete. Die Jugendliche konnte ihr Handy unbeschädigt wieder an sich nehmen und verständigte die Polizei.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß, trug ein schwarzes T-Shirt mit violettem Aufdruck auf dem Rücken. Er hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare und trug bunte Schuhe (weiß/violett).

Das Fachdezernat für Raubdelikte des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Mehrere Festnahmen nach Fahrraddiebstählen – Diebesgut sichergestellt

Heppenheim/Mannheim (ots) – Beamte der Kriminal- sowie Schutzpolizei in Heppenheim, Mannheim Neckarstadt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt verzeichnen gemeinsam einen Ermittlungserfolg: In einem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden

bereits Mitte Juni durch die Polizei Mannheim mehrere Wohnungen durchsucht und

infolgedessen mehrere Tatverdächtige festgenommen.

In Heppenheim kam es Anfang Juni zu einer Einbruchsserie, bei der drei hochwertige Elektrofahrräder im Wert von insgesamt 14.000 Euro aus Kellerräumen entwendet wurden. Durch einen Besitzer konnte das gestohlene Zweirad im Bereich Mannheim per GPS-Tracker geortet und durch die Polizei aufgefunden werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt eingeleitete Ermittlungen führten zu mehreren Wohnungsdurchsuchungen im Bereich Mannheim, für die zuvor durch die zuständige Staatsanwaltschaft in Darmstadt beim Amtsgericht Darmstadt mehrere Durchsuchungsbeschlüsse beantragt wurden. Bei anschließenden

Durchsuchungen wurden die drei entwendeten Elektrofahrräder sowie weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Mehrere Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall zwischen Straßenbahn und Reisebus

Mannheim-Fahrlachstrasse (ots) – Die Verkehrsunfallaufnahme ist beendet, die Bergung der Straßenbahn ist abgeschlossen. Die Straßensperrungen an der Unfallörtlichkeit konnten um 22 Uhr aufgehoben werden.

Bei dem Unfallgeschehen wurden 7 Personen leicht verletzt (Prellungen) und vorsorglich in angrenzende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden an der Straßenbahn beläuft sich auf ca. 150.000 Euro, beim Reisebus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro.

Eine Lichtzeichenanlage wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen (Schaden 1.000 Euro).