57-Jähriger nach Unfall betrunken zu Hause angetroffen

St. Leon-Rot (ots) – Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr suchten Polizeibeamte einen 57-jährigen Verkehrsteilnehmer an seiner Wohnadresse in Neulußheim auf, da dieser gegen ca. 17.00 Uhr eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße in St. Leon-Rot begangen haben sollte. Laut einer Zeugin hatte sich der Fahrer, nachdem er ein Verkehrszeichen beschädigt hatte, umgehend vom Unfallort entfernt.

Daraufhin wurde die Wohnanschrift des Fahrers überprüft und er konnte dort angetroffen werden. Das Fahrzeug des 57-Jährigen wies frische Unfallspuren auf. Die Beamten konnten im Gespräch mit dem 57-Jährigen außerdem einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwas mehr als 1 Promille an. Der Fahrer gab an, dass er den Alkohol in der kurzen Zeit nach seiner Rückkehr zu Hause konsumiert habe.

Im weiteren Verlauf wurde dem 57-Jährigen Blut abgenommen und die weitere Teilnahme am Straßenverkehr untersagt. Wann der Alkohol tatsächlich konsumiert wurde und ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug im Straßenverkehr führte, ist aktuell Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Brühl (ots) – Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 14.40 Uhr die Heidelberger Straße in Richtung Speyerer Straße. Eine 51-jährige Dacia-Fahrerin befuhr gleichzeitig die Königsberger Straße in Richtung Frankfurter Straße.

An der „Rechts vor Links“ geregelten Kreuzung der Heidelberger Straße/Königsberger Straße missachtete der unbekannte Radfahrer die Vorfahrt und stieß gegen den vorderen linken Kotflügel der Dacia-Fahrerin. Der Radfahrer prallte durch die Kollision mit seinem Körper auf die Motorhaube des PKWs.

Die 51-jährige Fahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus, während sich der Radfahrer wieder aufrappelte. Er stieg innerhalb weniger Sekunden wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Speyerer Straße sehr zügig davon. Am Dacia entstand durch den Unfall ein erheblicher Sachschaden.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, kräftige, athletische Figur, kurze, dunkelblonde Haare, war sommerlich gekleidet (T-Shirt, kurze Hose). Bei dem Rad handelte es sich um ein Mountainbike.

Der Radfahrer und/oder Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Brühl zu melden unter: 06202-71282.

Fahrzeug überschlagen – Fahrer und Beifahrer verletzt

K 4105-Schönbrunn (ots) – Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der K 4105 ein Unfall, bei dem ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer leicht und sein 40-jähriger Beifahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurden. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen

fuhr der 27-Jährige die K 4105 von Schönbrunn kommend in Richtung Schwanheim entlang und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes.

Nachdem das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam, überschlug sich dieses und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 27-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 40-jährige Beifahrer hingegen wurde aufgrund

seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen.

An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro und es musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Unfall – 25.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverstoß

Weinheim (ots) – Nachdem am Donnerstag kurz vor 09 Uhr ein 84-jähriger Toyota-Fahrer im Kreuzungsbereich der Weberstraße und Prankelstraße die Vorfahrt eines 27-jährigen Audi-Fahrer missachtete, kollidierten die beiden Pkw in der Folge miteinander und waren aufgrund der

Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Unbekannter bricht in sieben Wohngebäude ein – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Auf bislang ungeklärte Weise verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 07 Uhr Zutritt in insgesamt sieben Gebäude im Apfelweg. Im Inneren der Wohngebäude brach die Täterschaft mehrere Kellerparzellen auf und entwendete insgesamt drei Mountainbikes und einen Bordcomputer, welcher an einem Fahrrad angebracht war.

Die Höhe des gesamten Diebstahl- und Sachschadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 062222/5709-0 zu melden.

Ohne Versicherung, unter Betäubungsmittelbeeinflussung und Widerstand geleistet

Neulußheim (ots) – Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Hockenheim in der Straße „Am Sandbuckel“ ein E-Scooterfahrer auf, welcher kein gültiges Versicherungskennzeichen besaß. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann daraufhin. Im Laufe der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer zudem unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand.

Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Hierauf sollte der nunmehr Beschuldigte zum Polizeirevier Hockenheim gebracht werden, um sich einer Blutentnahme zu unterziehen. Dies verweigerte der Mann jedoch vehement, indem er sich beim Verbringen zum Fahrzeug von den Beamten losriss und flüchten wollte.

Dies konnte durch die Beamten vor Ort verhindert werden, jedoch versuchte er sich weiterhin immer wieder aus den Festhaltegriffen der einschreitenden Polizeibeamten herauszuwinden und loszureißen. Im Fahrzeug untergebracht gelang es dem Mann, mehrfach die Füße aus dem Fahrzeug zu strecken, sodass die Tür nicht geschlossen werden konnte. Letztendlich konnte der Scooterfahrer unter erheblichem Kraftaufwand auf der Rückbank des Streifenwagens fixiert werden.

Bis zum Eintreffen auf dem Revier beruhigte sich der Mann wieder. Nach erfolgter Blutentnahme verließ er das Revier. Sein Roller wurde sichergestellt, nachdem kein gültiger Versicherungsschutz nachgewiesen werden konnte. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.