Polizisten und Mitarbeiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd verhindern Schlimmeres

Heidelberg (ots) – Einen glimpflichen Ausgang eines Brandes in der Heinrich-Fuchs-Straße verdankte man am Donnerstagmittag, den 22.06.2023 insgesamt 11 Polizisten und einem technischen Mitarbeiter des Polizeirevier Heidelberg-Süd. Nachdem gegen 13:30 Uhr ein Beamter auf einen Brand an einem Balkon sowie der dortigen Grünfläche aufmerksam wurde, reagierten der Beamte sowie seine 11 Kollegen geistesgegenwärtig.

Da sich das Brandobjekt in unmittelbarer Nähe zum Polizeirevier befindet, begaben sich die Einsatzkräfte fußläufig mit Feuerlöschern bestückt an die Brandstelle. An der Grünfläche entwickelten sich die Flammen mittlerweile bis zu einer Höhe von knapp 2 Metern. Den Beamten gelang es jedoch, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen.

Um an den Brandherd auf dem Balkon zu gelangen, wies sich ein Beamter als Kletterkünstler aus und bekämpfte den Brand auf dem Balkon. Durch das schnelle Einschreiten der Beamten sowie des

technischen Mitarbeiters, konnte das Übergreifen des Feuers auf die Hausfassade sowie der darüber liegenden Balkoneinheiten und somit ein wahrscheinlich größerer Schaden verhindert werden.

Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg wurden im Nachgang Nachlöscharbeiten vorgenommen, um eine erneute Brandentwicklung vollständig ausschließen zu können.

Ursache für den Brand war eine auf dem Balkon umgefallene Kerze, die weitere Gegenstände entzündete. Als die 56-jährige Frau die brennenden Gegenstände auf ihrem Balkon bemerkt hatte, geriet diese in Panik und schmiss die in Flammen stehenden Objekte über ihren Balkon auf die Grünfläche, woraufhin diese über eine Fläche von 10 qm Feuer fing.

An dem Gebäude sowie an dem Balkon entstand kein Sachschaden. Die Höhe des Schadens an der Grünfläche ist bislang noch nicht bekannt. Sämtliche Einsatzkräfte blieben hierbei unverletzt. Die 56-Jährige hingegen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Brand in einer Tiefgarage

Heidelberg (ots) – Stand 03 Uhr – Nach der Rauchentwicklung gegen 01:15 Uhr am 27.06.2023 in einer Tiefgarage in der Baden-Badener Straße, konnte die Feuerwehr die Brandstelle ausfindig machen und den Brand mittlerweile löschen.

In der Tiefgarage ist aus bislang nicht geklärter Ursache Unrat in Brand geraten, verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.