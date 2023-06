Odenwaldkreis

Mit Messer bedroht und Bargeld erbeutet – Zeugen gesucht

Zotzenbach (ots) – Am Mittwochnachmittag 28.6.2023, hatte es ein Krimineller auf einen Verkaufsstand im Bereich des Bahnhofes, nahe der B 38, abgesehen. Das Diebesgut waren mehrere Hundert Euro Bargeld. Gegen 17.10 Uhr bedrohte der Täter die 32-jährige Angestellte eines Erdbeerhauses mit einem Messer und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf.

Die Angestellte übergab dem Täter mehrere Hundert Euro. Der Unbekannte konnte unerkannt in Richtung eines dort angrenzenden Waldgebietes davonlaufen.

Der Flüchtende ist ca. 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Normale Statur, blonde Haare und blaue Augen. Bekleidet mit dunklem T-Shirt mit Aufdruck sowie einer schwarzen Hose. Während der

Tatausführung soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben und war mit einer Sturmhaube maskiert.

Die Polizei in Heppenheim sucht dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können. Unter Tel: 06252/706-0 sind die Beamten des Kriminalkommissariats 10 zu erreichen.

Darmstadt

Einbrecher erbeutet Portemonnaie – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Bessungen (ots) – Kriminelle Absichten hatte ein bislang unbekannter

Mann, der sich in der Nacht zum Freitag (30.6.) Zutritt zu einer Wohnung in der

Moosbergstraße verschaffte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte durch ein offenes Fenster

in die Wohnräume. Im Anschluss hielt er Ausschau nach potentieller Beute. Als

der schlafende Bewohner plötzlich verdächtige Geräusche wahrnahm und sich ins

Wohnzimmer begab, stieß er auf den ungebetenen Gast. Es kam im Anschluss zu

einem kleineren Gerangel, bei dem nach aktuellem Stand der Bewohner leicht

verletzt wurde. Dennoch gelang es dem Kriminellen den Geldbeutel zu entwenden

und zu flüchten.

In der Geldbörse befanden sich persönliche Ausweisdokumente und Bargeld.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise

zum flüchtigen Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich beim 2. Polizeirevier

in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle gehen auf Bewohner los – Zeugen nach Einbruch gesucht

Griesheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Donaustraße geriet in der Nacht zum Freitag 30.6.2023 in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte gegen 04 Uhr ein bislang unbekanntes Duo auf ein dortiges Grundstück und verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Nebenbau des Hauses.

Weil er offenbar verdächtige Geräusche aus dem Anbau wahrnahm, begab sich der

Bewohner auf die Suche. Dort traf er auf die beiden bislang unbekannten Männer.

Diese sollen daraufhin unmittelbar auf den Bewohner losgegangen sein. Nach

derzeitigem Kenntnisstand gelang es dem kriminellen Duo unter anderem eine

Tasche sowie persönliche Ausweisdokumente zu entwenden und damit zu flüchten.

Wie hoch die Schäden sind, muss noch ermittelt werden. Der Bewohner wurde durch

den Angriff nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt und musste zur weiteren

ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachbarn oder Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder

andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit den

Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Griesheim unter der Rufnummer

06155/8385-0 aufzunehmen.

Groß-Gerau

Unfall auf Parkplatz/Rettungshubschrauber im Einsatz

Riedstadt (ots) – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag (30.06.), um kurz vor 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Restpostenmarktes in der Bertha-von-Suttner-Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor ein 86 Jahre alter Autofahrer auf dem Parkplatz beim Rangieren die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte anschließend gegen zwei weitere Fahrzeuge.

Hierbei wurden auch eine 72 Jahre alte Frau und ein 73 Jahre alter Mann erfasst und verletzt. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der schwerer aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich verletzte 73-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob der 86 Jahre alte Autofahrer, der augenscheinlich unverletzt blieb, möglicherweise Gas und Bremse verwechselt haben könnte.

Polizei sucht nach Auseinandersetzung unter zwei jungen Frauen weitere Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Zur weiteren Klärung einer bei der Polizei angezeigten Körperverletzung zwischen zwei 21 Jahre alten Frauen im Rahmen eines Konzerts beim Mainuferfest am 18. Mai 2023 suchen die Ordnungshüter nun noch Zeugen, die den Vorfall beobachteten.

Während eine der Frauen bei der Polizei angab, dass sie gegen 20.30 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung zunächst mit einem Weinglas von ihrer Kontrahentin beworfen wurde, der Wurf sie aber verfehlte und sie anschließend von ihrer Angreiferin geschlagen wurde, widerspricht die Beschuldigte dem geschilderten Sachverhalt.

Die Ermittler des mit dem Fall betrauten Kommissariats 41 der Polizei in Rüsselsheim bitten Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Zwei Autoaufbrüche/Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (29.06.) wurden der Polizei gleich zwei aufgebrochene Autos im Platanenweg gemeldet. In den Fällen hatten es die Täter in den beiden BMW auf zurückgelassene Gegenstände in den Innenräumen, wie Dokumente, ein Fahrzeugemblem sowie Bargeld aber in einem Fall auch auf die Frontscheinwerfer des Autos abgesehen. An den Fahrzeugen wurden jeweils Scheiben eingeschlagen.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu den Taten und den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Rüsselsheim, Telefon: 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Fahrräder im Visier Krimineller – Tatzusammenhang wird geprüft

Lampertheim (ots) – Nachdem in der Zeit zwischen Mittwochabend (28.6.) und

Donnerstagmorgen (29.6.) zwei Fahrräder in der Innenstadt in das Visier von

Kriminellen gerieten, hat die Kriminalpolizei in Lampertheim die weiteren

Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Zweiräder,

die im Bereich der Wilhelm- und der Kaiserstraße an einem Fahrradständer

abgestellt waren, mit einem Schloss gesichert. Bei dem Fahrrad, das in der

Wilhelmstraße / Ecke Domgasse abgestellt war, handelt es sich um ein Citybike

des Herstellers Pegasus in der Farbe Blau. In der Kaiserstraße, nahe der

Wilhelmstraße, wurde ein mintfarbenes Citybike des Herstellers Sprick entwendet.

Die Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise die Sicherheitsvorkehrungen

und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich

der Wert der Beute auf mehrere Hundert Euro.

Da sich beide Örtlichkeiten in unmittelbarer Nähe zueinander finden, kann ein

Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die

Täter auf ihrer Flucht beobachten konnten oder Hinweise zu dem Verbleib der

gestohlenen Räder geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06206/9440-0 bei den Beamten zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) – Am 27.06.2023 ereignete sich im Zeitraum von 08-10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gewerbestraße 3 in Lampertheim. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug am Radkasten vorne links und die Felge des linken Vorderreifens beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem roten Audi beläuft sich auf etwa 1.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der

Polizeistation Lampertheim zu melden. Tel: 06206/94400.

