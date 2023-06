Johannisfest

Eschwege (ots) – Der Auftakt zum Johannisfest führte am Donnerstagabend und in der Nacht zu einigen polizeilichen Einsätzen. Um 23:15 Uhr kam es im Bereich der Toilettenanlage des Festzeltes zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen aus Wanfried und einem 23-Jährigen aus Eschwege. Im Zuge des Streites erhielt der 23-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch er leicht verletzt und durch das Rote Kreuz behandelt wurde.

Um 01:05 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da offensichtlich eine alkoholisierte Person von der Tränenbrücke in die Werra springen wollte. Bei der Person handelt es sich um einen Jugendlichen aus Wanfried. Dieser war mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden, worauf er vorübergehend die Handfesseln angelegt bekam. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, konnte er einem Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Zwischendurch, um 00:36 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung (Beziehungsprobleme), die dazu führten, dass eine 30-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf sich nicht beruhigte und letztendlich die restliche Nacht zur Ausnüchterung im polizeilichen Gewahrsam verbrachte.

Ein 27-Jähriger aus Koblenz geriet, gegen 00:30 Uhr, im Thekenbereich mit einem bislang unbekannten Mann in einen Streit, worauf sich beide schubsten. Am Ende der Auseinandersetzung war das Hemd des 27-Jährigen zerrissen und er an der Hand leicht verletzt. Bei dem unbekannten Tatverdächtigen soll die Brille beschädigt sein. Hinweise: 05651/9250.

Unabhängig davon kam es zu einigen Einsätzen der Hilfsdienste (Sanitäter, Rote Kreuz) wegen gesundheitlicher oder alkoholbedingter Probleme.

Die Besucherzahl wurde auf ca. 2000 Gäste geschätzt.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Hindenburgstraße in Waldkappel von einem dort abgestellten Kraftrad der Marke Betamotor (RR 125 Enduro-Maschine) das amtliche Kennzeichen ESW-OK 33 im Wert von 50 Euro geklaut. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 11.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Auffahrunfall; Unfallbeteiligter klagt über Nackenschmerzen; Schaden 2000 Euro

Am heutigen Freitagmorgen ist es zu einem Auffahrunfall in der Ortslage von Oberhone gekommen. Laut Unfallbericht befuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Eschwege gegen 10.36 Uhr die Wehretalstraße aus Richtung Honer Straße kommend, in Richtung Reichensachsen. Als der 60-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies ein ihm nachfolgender 66-jähriger Autofahrer aus Sontra zu spät und fuhr auf den Wagen des Vordermannes auf. Der 60-Jährige klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen, so dass er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Sachschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf je 1000 Euro.

Wildunfall

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Freitagmorgen um 06.18 Uhr auf der Landesstraße L 3459 zwischen Thurnhosbach und Eltmannsee, wo ein 54-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ein Reh erfasste. Das Tier erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Der Schaden am Auto des Mannes beziffert sich auf 2000 Euro.

Parkrempler; Schaden 2800 Euro

Auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in Eschwege ist es am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr zu einem Parkplatzrempler gekommen. Ein aus Eschwege stammender Autofahrer streifte auf dem betreffenden Parkplatz beim Vorwärtseinparken aus Unachtsamkeit einen geparkt stehenden Wagen, wodurch an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 800 Euro (Verursacher) und 2000 Euro entstand.

Kradfahrer kommt zu Fall; Schaden 1650 Euro

Auf der Landesstraße L 3239 ist am Donnerstagnachmittag um kurz vor 17.00 Uhr ein 20-Jähriger aus Berkatal mit seinem Kraftrad ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen, blieb dabei aber glücklicherweise unverletzt. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, kam der 20-Jährige auf der Strecke von Kammerbach nach Dudenrode im Bereich einer Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fiel der Fahrer von seinem Motorrad und das Krad schleuderte über die Fahrbahn, wo es am Fahrbahnrand noch mit einem Verkehrszeichen kollidierte. An dem Kraftrad entstand ein Schaden von 1500 Euro. Dazu kommt ein Schaden von 150 Euro an dem Verkehrszeichen.

Mehrere Wildunfälle im WMK

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Eisenach erfasste am Freitagmorgen gegen 03.39 Uhr zwischen Langenhain und Röhrda (L 3245) ein Reh, welches dadurch verendete. Der Schaden beläuft sich hier auf 1000 Euro.

Ebenfalls ein Schaden von 1000 Euro hatte ein Wildunfall von 00.21 Uhr zur Folge, der sich auf der L 3244 kurz vor Niederdünzebach ereignete. Hier hatte ein 70-jähriger Autofahrer aus Wanfried ein Reh erfasst, welches noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Beamten der Polizei Witzenhausen sind am Donnerstagabend zu einem Wildunfall gerufen worden, der sich gegen 22.34 Uhr auf der B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen ereignet hat. Ein Reh hatte auf besagter Strecke unvermittelt die Fahrbahn überquert und war dann zunächst von einem 27-jährigen Autofahrer aus Hohengandern erfasst worden. In der Folge wurde das Tier auch noch von einem nachfolgenden Pkw erfasst, der von einem 23-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Das Reh verstarb am Unfallort. Die Unfallschäden sind noch nicht gänzlich beziffert, an einem Wagen beläuft sich der Schaden aber auf schätzungsweise 1000 Euro.

Nachgemeldet wird außerdem ein Wildunfall vom Donnerstagmorgen 03.00 Uhr, wo ein 54-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Waschbären kollidierte. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße L 3239 zwischen Dudenrode und Kammerbach. Der Waschbär war später nicht mehr auffindbar. Der Schaden am Auto beläuft sich hier auf 1000 Euro.

Autofahrerin steht unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen

Eine Fahrzeugkontrolle der Beamten in Eschwege am Donnerstagabend hat bei einer Autofahrerin zur Feststellung des Konsums von Alkohol und Drogen geführt. Die Beamten hielten die Frau gegen 20.20 Uhr in ihrem Wagen im Stadtgebiet von Eschwege zur Kontrolle an. Dabei stellten die Beamten fest, dass die aus Hessisch Lichtenau stammende 28-jährige Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Sowohl ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich der Droge „Amphetamin“, zudem ergab ein Atemalkoholtest einer Wert von knapp 0,4 Promille. Die Frau musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden nun Ermittlungen eingeleitet, wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem muss sich die 28-Jährige wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen verantworten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldbörsendiebstähle; Polizei sucht Zeugen

Im Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau ist am Freitagmorgen einer Seniorin die Geldbörse geklaut worden. Das 74-jährige Diebstahlsopfer war zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr zum Einkaufen und hatte ihre rote Ledergeldbörse in einer Tasche am Einkaufswagen kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen. Diesen Umstand nutzten unbekannte Diebe aus und stahlen das Portmonee u.a. samt Bargeld, Personalausweis, Krankenkassenkarte und EC-Karte. Der Stehlschaden beziffert sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Opfer eines ähnlich gelagerten Diebstahls wurde gestern auch eine 70-Jährige aus Wanfried, die im Aldi-Markt „In der Werraaue“ in Wanfried gegen 10.50 Uhr zum Einkaufen war. Auch hier klauten unbekannte Täter die Geldbörse der Frau samt Inhalt aus einer Einkaufstasche. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Einfahrtstor zu Grundstück beschädigt; Polizei sucht Zeugen

In der Lilienthalstraße in Hessisch Lichtenau ist am Mittwoch ein Einfahrtstor zu einem Grundstück von unbekannten Tätern beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Die Polizei hat wegen des Vorfalls, der sich zwischen 12.30 Uhr und 19.00 Uhr ereignet hat, Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Sontra

Vorfahrt genommen; Schaden 800 Euro

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Weißenborn hat am Freitagmorgen gegen 08.40 Uhr in der Ortslage von Rittmannshausen einem 26-jährigen Autofahrer aus Erfurt die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der 20-Jährige befuhr die Landesstraße L 3300 (Rambacher Straße) von Rambach kommend in Richtung Rittmannshausen.

An der Einmündung zur B 7 (Iftaer Straße) missachtete der 20-Jährige dann die Vorfahrt des 26-Jährigen, der aus Richtung Ifta kommend die B 7 befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro beim Verursacher und in Höhe von 500 Euro an dem anderen Fahrzeug.

Polizei Witzenhausen

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und landet im Graben

Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstagnachmittag einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße L 3238 zwischen Velmeden und Walburg. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war ein 54-jähriger Autofahrer gegen 15.38 Uhr mit seinem Fahrzeug von Velmeden in Richtung Walburg unterwegs und geriet dann etwa 100 Meter vor den stillgelegten Bahnschienen nach links von der Fahrbahn ab und landete im Anschluss in einem Graben. Bei der Kollision entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1500 Euro. Zudem gingen bei der Kollision noch zwei Leitpfosten zu Bruch.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen