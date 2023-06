Gefährliche Körperverletzung

Fulda (ots) – Am Donnerstag 29.06.2023 war die Polizei Fulda im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung in der Leipziger Straße im Einsatz. Gegen 22 Uhr war es nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Wohnhaus zu einer privaten Streitigkeit zwischen zwei Männern gekommen. Aus dieser entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 40-jähriger Mann aus Künzell von einem 42-jährigen Mann aus Fulda mit einem scharfkantigen Gegenstand, vermutlich einem kleineren Messer, an der Schulter verletzt wurde.

Die Einsatzkräfte konnten den Geschädigten im Wohnhaus antreffen. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wobei lebensbedrohliche Verletzungen zu keiner Zeit bestanden. Der 42-Jährige war nicht mehr vor Ort.

Die genauen Hintergründe und Umstände der Auseinandersetzung sowie der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Fahrzeuge beschädigt

Schlitz. In der Lindenstraße im Ortsteil Hutzdorf beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (29.06.) zwei weiße Ford Transit durch Farbschmierereien. Beide Fahrzeuge standen in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 13. Es entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe beschädigt

Schlitz. In der Nacht zu Donnerstag (29.06.) warfen Unbekannte in der Bahnhofstraße eine Scheibe einer Drogerie ein. Es entstand rund 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec und E-Bike gestohlen

Freiensteinau. Von einem Campingplatz in Nieder-Moos stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (27.06.) und Donnerstag (29.06.) ein hellblaues Pedelec sowie ein E-Bike des Herstellers Rockrider im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht mit beschädigter Schutzplanke

Alsfeld (ots) – FELDATAL – Zwischen Montag, dem 12.06. und Montag, dem 19.06.23 kam es auf der B 49 zwischen Ermenrod und Schellnhausen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die B 49. Dabei kam dieser mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Diese wurde dabei auf einer Länge von ca. 12 Metern beschädigt. Es entstand hierbei Sachschaden an der Schutzplanke in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsbericht 2022 des Polizeipräsidiums Osthessen

Osthessen (ots) – Mit osthessenweit 10.760 Verkehrsunfällen liegt die Anzahl trotz

Anstieg deutlich unter Vor-Corona-Niveau.

Deutlicher Rückgang bei Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang

um fast 27 Prozent

um fast 27 Prozent Niedrigster Wert bei tödlich verletzten Personen seit Bestehen

des Präsidiums

des Präsidiums 6,3 Prozent weniger Verkehrsunfälle, an denen Kinder beteiligt

waren

waren Mit 46 Prozent beste Aufklärungsquote bei Verkehrsunfallfluchten

seit 14 Jahren

seit 14 Jahren Rückgang bei Wildunfällen um über sechs Prozent

Spezialisierte Kontrollgruppen sowie vielfältige

Verkehrs-Präventionsmaßnahmen für mehr Sicherheit im

Straßenverkehr

Die Anzahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle in Osthessen ist in 2022 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das war im ersten Jahr nach Wegfall nahezu aller Pandemie-Beschränkungen zu erwarten. So erhöhte sich die Zahl um 615 auf 10.760 Unfälle. Damit liegt der Wert aber noch deutlich unter dem Vor-Corona-Jahr und rund sieben Prozent unter dem Mittelwert der Jahre 2017 bis 2019.

Trotz des Anstiegs reduzierte sich die Zahl der Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang. Bei 19 Verkehrsunfällen verloren 20 Verkehrsteilnehmende ihr Leben. Dies ist der niedrigste Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums (2001: 76 Personen). Bei der Anzahl der Schwerverletzten ist ein leichter Anstieg von 439 auf 448 Menschen zu verzeichnen. Ähnlich entwickelte sich die Zahl der Leichtverletzten, die um 268 auf 1.655 stieg. Insgesamt liegen diese Werte unter den Zahlen der Vor-Corona-Jahre.

„Eines unserer Hauptziele muss es sein, die Verkehrsunfallzahlen zu reduzieren, insbesondere die mit schweren Folgen. Hinter all den statistischen Werten stecken persönliche Schicksale und nicht selten bleiben bei den Betroffenen Spätfolgen oder schmerzliche Erinnerungen zurück“, so Polizeipräsident Michael Tegethoff. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums arbeiten mit gezielten Maßnahmen, wie Verkehrskontrollen und Unfallbekämpfungskonzepten, tagtäglich daran, die Gefahren im Straßenverkehr zu reduzieren.

Der osthessische Anteil an den Gesamtunfallzahlen des Landes Hessen (137.260) beträgt 7,8 Prozent.

Das komplette Pressepapier, Regionale Betrachtungen der Landkreise und Autobahnen sowie die vollständige Verkehrsunfallstatistik 2022 für den Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen finden Sie unter: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Statistik/

