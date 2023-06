Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Wiesbaden (ots)-(pl) – Nachdem am Samstag 29.06.2023, in einem Einfamilienhaus in der Heinz-Ranly-Straße in Klarenthal eine 81-jährige Frau von ihrem Ehemann und einer Nachbarin tot aufgefunden worden ist, hat die Polizei einen 46-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Bei der Obduktion der Verstorbenen konnte ein Tod durch scharfe Gewalt belegt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein Bekannter des Ehepaars ins Visier der Ermittler und konnte am Mittwoch in seiner Wiesbadener Wohnung festgenommen werden. Auf Antrag der Wiesbadener

Staatsanwaltschaft wurde der 46 Jahre alte Tatverdächtige dann am Donnerstag wegen Mordverdachtes einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Exhibitionist zugange

Mainz-Kastel (ots)-(pl)- In Mainz-Kastel zeigte sich am Mittwoch 28.06.2023, ein unbekannter Mann auf dem Fußweg zwischen der Biebricher Straße und der Wiesbadener Landstraße vorbei laufenden Kindern in schamverletzender Art und Weise. Der Mann soll zwischen 11.45-12.00 Uhr im Bereich einer Sitzbank auf einem dunklen Motorroller gesessen und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Der Exhibitionist soll ca. 45-50 Jahre alt sowie kräftig gewesen sein und einen Motorradhelm mit geöffnetem Visier, ein hellblaues Oberteil und eine lange dunkle Hose getragen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Trickdiebinnen machen Beute,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Klagenfurter Ring, 29.06.2023, 13.30 Uhr bis

15.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag brachten zwei unbekannte Täterinnen eine Seniorin

aus Wiesbaden um Bargeld und Schmuck. Die Geschädigte hielt sich am Donnerstag

gegen 13.30 Uhr in der Innenstadt auf, als sie im Bereich der Schwalbacher

Straße von einer unbekannten Frau auf russischer Sprache angesprochen wurde.

Diese Frau gaukelte der ebenfalls russisch sprechenden Wiesbadenerin vor, dass

sie ein schreckliches Unglück im engsten Familienkreis der Geschädigten

voraussehe, welches jedoch mit Hilfe eines „Rituals“ noch abgewandt werden

könne. Als dann auch noch eine weitere Frau erschien und eine bereits

erfolgreiche Rettung bestätigte, begab sich die Wiesbadenerin mit dem Duo zu

ihrer Wohnanschrift im Klagenfurter Ring. Dort wurde ihr angeraten, Bargeld und

Schmuck in ein Tuch zu wickeln und dieses über mehrere Tage ins Bett zu legen,

um das Unglück abwenden zu können. Nachdem die Seniorin diesem Rat nachkam und

in ihrer Wohnung durch Gespräche abgelenkt wurde, musste sie anschließend den

Diebstahl der Wertsachen feststellen. Zu dieser Zeit hatten die zwei Täterinnen

die Wohnung bereits wieder verlassen. Die beiden Trickdiebinnen wurden als ca.

40-45 Jahre alt beschrieben und sollen Russisch gesprochen haben. Die angebliche

Wahrsagerin sei ca. 1,60 Meter groß sowie mollig gewesen und habe ein grüngelbes

Blumenkleid sowie goldenen Schmuck getragen. Die Komplizin sei ca. 1,75 Meter

groß gewesen. Sie habe hellbraune schulterlange Haare und sei mit einer weißen

Bluse, einem grünen Pullover mit Reißverschluss, einem dunklen Rock, schwarzen

Sandalen und einer großen schwarzen Brille bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Restaurant von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Sedanplatz, 28.06.2023,

14.00 Uhr bis 29.06.2023, 09.40 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag in

ein Restaurant am Sedanplatz eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich

gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und entwendeten

Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Brennendes Holzregal,

Wiesbaden-Bierstadt, Weimarer Straße, 30.06.2023, 05.00 Uhr,

(pl)In der Weimarer Straße in Bierstadt brannte am frühen Freitagmorgen ein vor

einer Garage abgestelltes Holzregal. Der Brand wurde gegen 05.00 Uhr

festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurden die Garage

sowie ein darinstehendes älteres Auto in Mitleidenschaft gezogen und ein

Gesamtschaden von rund 5.000 Euro verursacht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Tasche von Frau entrissen,

Wiesbaden, Kirchgasse, Donnerstag, 29.06.2023, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr,

(ste)In der Nacht zum Donnerstag ist einer Frau in Wiesbaden eine Umhängetasche

entwendet worden. Die 31-Jährige lief zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr die

Kirchgasse entlang, als ihr von einem entgegenkommenden Mann plötzlich die

Umhängetasche entrissen wurde. Anschließend flüchtete der Dieb mit der Beute

fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Täter soll 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Trainingsanzug

sowie eine dunkle Basecap getragen haben.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für

die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Nordenstadt und

Erbenheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

Geparktes Fahrzeug zerkratzt,

Oestrich-Winkel, Adolf-Kolping-Straße, Montag, 26.06.2023, 20:00 Uhr bis

Dienstag, 27.06.2023, 14:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagnachmittag wurde ein in der

Adolf-Kolping-Straße in Oestrich geparkter Personenkraftwagen beschädigt. Eine

Anwohnerin der besagten Straße hatte ihren VW Touran am Montagabend

ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 14:30 Uhr

den Abstellort erneut aufsuchte, musste sie feststellen, dass Unbekannte die

Beifahrerseite mithilfe eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt hatten. Der

hierbei verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 entgegengenommen.

Verletzter nach Auffahrunfall,

Eltville am Rhein / Walluf, Wallufer Straße, Donnerstag, 29.06.2023, 14:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall

zwischen Walluf und Eltville verletzt. Gegen 14:50 Uhr befuhren eine 34-jährige

Rheingauerin in einem Skoda Fabia sowie ein 54 Jahre alter Nissan-Fahrer in

dieser Reihenfolge die Wallufer Straße von Walluf nach Eltville. Hierbei musste

die 34-Jährige verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen, was der Dahinterfahrende

offenbar zu spät bemerkte und so auf den Skoda auffuhr. Bei der Kollision

verletzte sich der Unfallverursacher und musste mit einem Rettungswagen in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Skoda blieb

unverletzt. Der beteiligte Nissan musste von der Unfallstelle abgeschleppt

werden. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf knapp 7.000 Euro.

E-Scooter Fahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich,

Taunusstein-Bleidenstadt, B 54 / Röderweg, Donnerstag, 29.06.2023, 22:00 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend kam es an einer Einmündung in

Taunustein-Bleidenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem

E-Roller, bei dem der Rollerfahrer verletzt wurde. Gegen 22:00 Uhr befuhr der 14

Jahre alte E-Scooter Fahrer aus Wehen den Röderweg in Richtung der Bundesstraße1 An der Einmündung zu ebendieser stieß der Jugendliche mit der Beifahrerseite

des Mazda 3 eines 76-Jährigen zusammen, welcher zeitgleich die B 54 von

Bleidenstadt in Richtung Wiesbaden entlangfuhr und demnach vorfahrtsberechtigt

war. Der junge Zweiradfahrer kam zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte

sich. Er musste im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein

Erziehungsberechtigter des Jungen wurde informiert und kam zur Unfallstelle. Den

Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 2.000 Euro.

Einladung zu Informationsveranstaltung zu den Themen „Einbruchschutz, Sicherheit um den Urlaub sowie Seniorenprävention“

Taunusstein-Hahn, Dr.Peter-Nikolaus-Platz, (Wochenmarkt) Donnerstag, 06.07.2023, 10-13 Uhr

(fh)Am kommenden Donnerstag wird die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des

Polizeipräsidiums Westhessen zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Dr.

Peter-Nikolaus-Platz in Taunusstein-Hahn an einem Informationsstand Bürgerinnen

und Bürger zum Thema „Einbruchschutz, Sicherheit rund um den Urlaub sowie

Seniorenprävention“ informieren und offene Fragen beantworten.

„Bei uns ist nichts zu holen.“ oder „Wenn die wollen, kommen die überall rein!“

sind Vorurteile, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle häufig zu hören bekommen. Auch die Ansicht

„Die Hausratversicherung zahlt doch alles.“ wird oft vertreten. Dabei wird nicht

bedacht, dass die Versicherung Erinnerungsstücke nie ersetzen kann. Die

psychologischen Folgen für das Opfer eines Einbruchs sind oft der größte

Schaden. Die Verarbeitung eines solchen Ereignisses bedarf nicht selten eines

langen Zeitraumes. Nicht jeder kann damit umgehen, dass ein Einbrecher in den

eigenen vier Wänden war.

Täter nutzen meist Gelegenheiten, wie ein gekipptes

Fenster, unverschlossene Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der

Bewohner. In jeder Wohnung, jedem Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es immer

Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen – am liebsten natürlich Bargeld und

Schmuck. Dabei ist es so einfach, den Einbrechern das Leben schwer zu machen.

Technische Sicherungen, eine wachsame Nachbarschaft und richtige

Verhaltensweisen wie das grundsätzliche Verschließen von Fenster und Türen

tragen dazu bei, dass heute schon jeder dritte Einbruch im Versuchsstadium

scheitert. Die Beratungsstelle zeigt Ihnen Schwachstellen einer Immobilie auf

und offenbart Lösungsmöglichkeiten anhand technischer Sicherungen, um es dem

Einbrecher schwerer zu machen. Besuchen Sie also am Donnerstag den Stand in

Taunusstein-Hahn und erhalten sie völlig kostenfrei und unverbindlich nützliche

Tipps und Hinweise.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen