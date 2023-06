Fahrkartenkontrolle eskaliert – Prüfer mit Schusswaffe bedroht

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(kr) – Am Donnerstag 29.06.2023, kam es im Bereich der Bushaltestelle Börneplatz zu einer Bedrohung, nachdem eine Fahrkartenkontrolle eskalierte. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Gegen 22:35 Uhr kontrollierten 3 Mitarbeiter eines städtischen Prüfdienstes

in einem Bus der Linie M36 die Fahrkarten von 3 Mitfahrenden.

Als diese keine gültigen Fahrkarten vorweisen konnten, wurden sie an der Haltestelle Börneplatz

aus dem Bus begleitet. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge sich eine der drei Personen von der Örtlichkeit entfernte.

Dabei drehte sich der Mann nochmals um, zog eine nicht näher beschriebene Schusswaffe und

gab einen Schuss in Richtung der Prüfdienst-Mitarbeiter ab. Offensichtlich handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole. Verletzt wurde niemand. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, schwarze kurze Haare bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer blauen Jeans und einer schwarzen Umhängetasche.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier unter der 069/755-10100 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten

Frankfurt-Flughafen (ots)-(dr) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag 29. Juni 2023, am Frankfurter Flughafen. Dabei kam es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit einem Linienbus die

Zufahrtsstraße zu Tor 33 aus Richtung der BAB 3 kommend.

Zu diesem Zeitpunkt verließ ein 63-jähriger Mann mit seinem VW Touran über Tor 33 das

Flughafengelände. Einige hundert Meter nach der Ausfahrt geriet der 63-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit seinem Pkw frontal auf den ihm entgegenkommenden Bus.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 63-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt, der 25-jährige Busfahrer trug eine leichte Verletzung davon. Vier Insassen im Bus wurden ebenfalls verletzt, davon eine Person schwer. Die beiden Fahrer und zwei der vier Fahrgäste kamen zur medizinischen Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Die Zufahrtsstraße musste für die Versorgung der Verletzten und die Bergung der

verunfallten Fahrzeuge vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde bis 16.45

Uhr umgeleitet.

Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

