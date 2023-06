Gießen: Auseinandersetzung vor einem Club

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Personen. Diese sollen einen 24-Jährigen am Freitag gegen 03.30 Uhr, vor einem Club in der Liebigstraße attackiert und verletzt haben. Dabei sollen sie auch auf dem am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Wenig später soll es von Seiten der Täter noch eine Bedrohung gegenüber Zeugen gegeben haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Türscheibe eingeschlagen

Einen Rucksackt mitsamt elektrischen Geräten haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag gestohlen. Die Täter hatten dazu eine Scheibe eines in der Talstraße geparkten Renault eingeschlagen.

Der Wert der geklauten Sachen liegt bei etwa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen

Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann offenbar Parfüm im Wert von ca. 600 Euro mitgehen lassen. Der 23 – jährige Algerier hatte die Tat in einer Parfümerie im Seltersweg begangen. Erste Ermittlungen ergaben, dass er offenbar für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Frage kommt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Einbrecher im Souterrain

In der Ahornstraße in Langgöns waren Einbrecher unterwegs. Die Täter hatten zwischen Dienstag und Donnerstag sich Zugang in die Wohnung verschafft und dort eine Leiter und Außenputzsteckdosen entwendet.

Die Einbrecher kommen dann noch für eine Sachbeschädigung in Frage. Wände und Decken wurden mit schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: E-Bike entwendet

In der Straße Am Bahndamm in Hungen haben Langfinger zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Pedelec im Wert von etwa 2.500 Euro mitgehen lassen. Das Fahrrad war an der Rückseite des Bahnhofes in Hungen abgestellt und an einer Laterne angeschlossen.

Es handelt sich um ein Rad der Marke Pegasus, Typ Solero. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Polo touchiert

Schäden an der linken Fahrzeugseite blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bleichstraße an einem weißen Polo zurück. Im Zeitraum vom 19.06.2023 (Montag) bis zum 23.06.2023 (Freitag) stand der Polo in Höhe der Hausnummer 46. Die Höhe des Blechschadens liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Tel. Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Opel beschädigt

Am 27.06.2023 (Dienstag) beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Riegelpfad abgestellten grünen Opel Adam. Zwischen 5.40 Uhr und 13.40 Uhr verursachte der Unfallfahrer Kratzer an der hinteren linken Stoßstange und somit einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Gießener Polizei Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler gesucht

Nach einem Parkplatzrempler in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen such die Polizei den Unfallfahrer. Am (29.06.2023) Donnerstag parkte auf dem Parkplatz ein silberner VW Tiguan. Als die Besitzerin zurückkam, stellte sie an der linken Frontseite einen Schaden in Höhe von 750 Euro fest. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Tel. Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

2,24 Promille zeigte der Alko-Test bei einem 60-jährigen Autofahrer aus Grünberg nach einem Unfall am 29.06.2023 (Donnerstag) in Stockhausen an. Der Fahrer befuhr die B 276 aus Richtung Mücke-Flensungen kommend in Richtung Stockhausen. Er kam offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Nadelbäume, überschlug sich und blieb auf der angrenzenden Wiese auf der Fahrerseite liegen.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Gießen geflogen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Tel: 06401 – 91430.

Pohlheim: Leichtverletzte nach Unfall

Ein Leichtverletzter und 600 Euro Schaden war die Folge eines Verkehrsunfalles vom 29.06.2023 (Donnerstag) in Pohlheim. Der Fahrer eines blauen Hyundai übersah beim Abbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße vermutlich den Radfahrer. Der 88-jährige Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen