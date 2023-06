Kaiserslautern – Der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg wird in den kommenden fünf Jahren mit dem niederländischen Sportartikelhersteller Stanno zusammenarbeiten.

Darauf haben sich TuS-Vorstandsmitglied Alexander Schmitt und Key Account Manager der Marke Stanno Maximilian Krüger in sehr angenehmer Verhandlungsatmosphäre verständigt. Mit an Bord ist außerdem Klaus Sperl, der mit seinem in Lampertheim ansässigen Unternehmen, Teamsport Sperl, als regionale Kontaktstelle fungiert.

Stanno ist eine Allround-Sportmarke, die sich hauptsächlich auf den Teamsport ausgerichtet hat. Neben einem breiten Sortiment an Sportbekleidung bietet das 1990 gegründete Unternehmen eine vollständige Sportartikelkollektion an.

Ein weiteres Highlight des neuen Ausrüstervertrags ist der integrierte Online-Shop, über den künftig z. B. Trikots, Trainingstextilien, etc. bestellt werden können. Die Artikel werden direkt zum Besteller nach Hause geliefert. Ein toller Service für alle TuS-Fans, die sich bald ihr Wunschtrikot auswählen können.

„Wir sind stolz, mit dem TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg einen Verein in der Stanno-Familie begrüßen zu dürfen, der in und um Kaiserslautern eine enorme Strahlkraft besitzt“,

so Maximilian Krüger, Key Account Manager der Marke Stanno.

„Wir sind überzeugt, dass wir in den kommenden fünf Jahren gemeinsam erfolgreich arbeiten und sowohl den TuS als auch die Marke Stanno noch bekannter machen werden. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass wir den Verein und seine Fans mit dem ein oder anderen Special-Design-Trikot begeistern werden.“

Auch TuS-Vorstandsmitglied Alexander Schmitt sieht der neuen Partnerschaft optimistisch entgegen: