Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Donnerstag 29.Juni 2023 gegen 16:10 Uhr, kam es an der Haltestelle „An der Bruchspitze“ zu einem Unfall zwischen einem 11-jährigen Kind und einer Straßenbahn. Das 11-jährige Kind versuchte die an der Haltestelle stehende Straßenbahn der Linie 51 in Richtung Mainz-Finthen zu erreichen und streckte dazu seine Hand in die schließenden Türen.

Aus bislang ungeklärter Ursache war der Arm des 11-jährigen Kindes in der Tür eingeklemmt. Von der anfahrenden Straßenbahn wurde das Kind mehrere Meter mitgeschleift und gegen einen Betonpfeiler geschleudert.

Das noch vor Ort Notärztlich behandelte Kind kam mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Mainzer Universitätsklinik.

Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der StA Mainz ein Gutachter hinzugezogen. Zwecks Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr Richtung Mainz-Gonsenheim bis 18:40 Uhr gesperrt.