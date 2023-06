Wörth – extravaganter Ladendiebstahl

Dienstagnachmittag war ein Mann aus Jockgrim bei seinem Versuch Ware zu entwenden besonders einfallsreich. Der 54-Jährige füllte im Maximiliancenter zunächst seinen Einkaufswagen mit Elektronikartikel. Diesen fuhr er in den Ausstellungsbereich zu den dortigen Kühlschränken. Den ausgewählten Kühlschrank wollte er mit Folie transportsicher verpacken. Entsprechendes Material wurde dem Beschuldigten durch einen Mitarbeiter bereitgestellt. Durch trickreiche Gesprächsführung packte er in einem unbeobachteten Moment die bereitgestellten Elektroartikel in den Innenraum des Kühlschrankes und verpackte ihn transportsicher. Zum verabredeten Abholzeitpunkt bezahlte er lediglich den Kühlschrank. Die massiven Kühlschrankwände verhinderten zudem eine Alarmauslösung im Kassenbereich. Der durchdachte Plan scheiterte am aufmerksamen Ladendetektiv, der die Tat von Anfang an beobachtete und den Beschuldigten nach Passieren des Kassenbereichs ansprach. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten leiteten entsprechende Strafverfahren gegen den Mann ein.

Bellheim – PKW Aufbruch

Am Donnerstagmorgen kam es in der Erlenstraße in Germersheim zum Aufbruch eines dort geparkten PKW. Der bislang unbekannte Täter warf die Seitenscheibe mit einem Stein ein und entwendete eine Geldbörse aus dem Innenraum. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bellheim – Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem in der Straße „Am Weidensatz“ geparkten LKW ca. 300 Liter Diesel Kraftstoff. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Neupotz – Dachhaie unterwegs

Neupotz

Sie haben an Ihrem Dach einen vermeintlichen Schaden entdeckt, den sie sofort reparieren wollen – angebliche Dachdecker, die es auf Ihr Geld abgesehen haben! Sie drängen sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige „Reparatur“ und verlangen am Ende einen ungerechtfertigten, völlig überzogenen Lohn für ihre „Dienstleistung“. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, sogenannten „Dachhaien“. Gestern versuchten solche Dachhaie in Straße Oberdorf in Neupotz ihre Masche anzuwenden. Die Betrüger boten ihrem 72-jährigen Opfer an, die Regenrinne des Hauses zu sanieren. Damit Einverstanden tauschten die Handwerker die Dachrinne und verlangten dafür 6500 Euro. Glücklicherweise hatte das Opfer diese hohe Summe nicht zuhause und fuhr mit den Tätern zu einer Bank. Dort reagierte die Bankangestellte vorbildlich und kontaktierte die Polizei. Die Täter flüchteten und zurück blieb eine beschädigte Dachrinne. Sollten auch Sie unerwartet „Besuch“ von derartigen Handwerkern erhalten, informieren Sie sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 sind wir rund um die Uhr für Sie da. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.