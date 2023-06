Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Kontrolle führt zur Hausdurchsuchung

Landau in der Pfalz – Am 29. Juni 2023 führte die Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern gemeinsam mit Kräften der Mobilen Kontroll- und

Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Koblenz Fahndungsmaßnahmen im

Grenzraum durch. Um 15:45 Uhr wurde auf der BAB 65 ein Fahrzeug von den

Polizisten kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Autos wurden neun Stangen

Zigaretten und 61 Parfümflacons bekannter Designermarken aufgefunden. Bei der

Inaugenscheinnahme der Parfüms konnte festgestellt werden, dass es sich um

Fälschungen handelte. Die 37-jährige Fahrerin gab an, Besitzerin der Gegenstände

zu sein und diese zu verkaufen. Da der Verdacht der Gewerbsmäßigkeit im Raum

stand, wurde das zuständige Zollfahndungsamt in Saarbrücken informiert. Nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde entschieden, dass

zwei Wohnungen in Landau von den Beamten des Zolls gemeinsam mit der

Bundespolizei durchsucht werden. Bei der Ankunft an den Durchsuchungsobjekten

wurden die Beamten verbal anfänglich angegangen und bedrängt. Die aufgeheizte

Stimmung konnte jedoch beruhigt werden. Weitere Plagiate und eine

Luftdruckpistole konnten bei der Durchsuchung aufgefunden werden, die

Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen die Beschuldigte wurde ein

Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung, Steuerhehlerei sowie Verstöße gegen

das Markengesetz eingeleitet.

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

In der Nacht vom 26.06.23 auf den 27.06.23 wurden mehrere geparkte Autos in der Lazarettstraße von noch Unbekannten zerkratzt. Der Polizei Landau wurden bislang drei Taten gemeldet. Zeugenaussagen deuten jedoch darauf hin, dass es weitere Geschädigte geben könnte. Diese sollten ihren Schaden bei der Polizei melden. Auch Personen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit der Sachbeschädigungsserie wahrgenommen hatten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.