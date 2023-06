Verdacht auf ein Tötungsdelikt in Ludwigshafen – Folgemeldung

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nach dem Verdacht eines Tötungsdeliktes am 27.06.2023 in Ludwigshafen wurde der 34-jährige Verstorbene heute (29.06.2023) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab als Todesursache eine Stichverletzung im Oberkörper des Verstorbenen.

Aufgrund der bisher durchgeführten Ermittlungen ist der gestern vorläufig festgenommene 46-Jährige dringend tatverdächtig. Er wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Erstmeldung

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen wurde in der Prinzregentenstraße am 27.06.2023, gegen 23 Uhr, ein 34-Jähriger leblos und stark blutend in seiner Wohnung gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann kurz darauf in der Wohnung. Auf Grund von Zeugenaussagen sowie den Verletzungen des 34-Jährigen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Laut Zeugen sei es im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und einem 46-jährigen Mitbewohner gekommen. Dieser ist dringend tatverdächtig. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat sowie dem Motiv dauern an.

Banken und Polizei Seite an Seite – Gemeinsame Initiative zum Schutz älterer Menschen vor Betrug

Informationsveranstaltungen und Tipps zur Prävention von Betrugsmaschen – weitere Termine

Nach den erfolgreichen und gut angenommenen Terminen in den Sparkassenfilialen Ludwigshafen, Speyer, Maxdorf und Mutterstadt sind unsere Präventionsprofis in den nächsten Tagen in weiteren Sparkassenfilialen in der Vorderpfalz für Sie vor Ort.

30.06.: Schifferstadt

03.07.: Ludwigshafen-Oppau

04.07.: Dudenhofen

Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren. Untenstehend finden Sie eine Übersicht der geplanten Veranstaltungstermine.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Ursprungsmeldung vom 25.05.2023 unter https://s.rlp.de/5Jmcj

Betrug

Am Mittwochabend, 28.06.2023, gegen 20.00 Uhr, meldete ein 54-Jähriger den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, welcher ihn nach seinen Vermögenswerten aufgrund eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft fragte. Der Ludwigshafener erkannte den Betrugsversuch jedoch sofort und befragte den Anrufer nach seinem Namen und seiner Dienststelle. Daraufhin beendete dieser den Anruf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die

Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.definden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Diebstahl

Am Dienstagnachmittag (27.06.2023) im Zeitraum 16.00-17.00 Uhr, wurde einem 73-Jährigen im Blies-Bad ein Etui mit Papieren aus dem Rucksack gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de .

Einbruch in Gartenhaus

Im Zeitraum Dienstagabend (27.06.2023), 19.00 Uhr und Mittwochmittag (28.6.2023), 14.30 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Gartenhaus auf dem Grundstück einer Gartenanlage in der Riedtstraße ein. Nach erstem Ermittlungsstand wurde hierbei nichts entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Gartenanlage in der Riedtstraße festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 21.06.2023 und dem 28.06.2023 brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Maudacher Straße ein und entwendeten Wertgegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich Maudacher Straße Ecke Prinzenstraße verdächtige Personen beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdieb erbeutet Bargeld – Zeugen gesucht

Einem Trickdieb gelang es am Mittwochmittag (28.06.2023) Bargeld zu entwenden. Der Mann hatte einen 90-Jährigen gegen 12:30 Uhr in der Karl-Legien-Straße angesprochen und nach einer telefonischen Erreichbarkeit des ADAC gefragt. Als der Mann seine Geldbörse hervorholte, um auf der ADAC-Mitgliedskarte nach der Telefonnummer zu schauen, entnahm der Unbekannte unbemerkt das darin befindliche Bargeld. Der Täter wurde als circa 30 Jahre alt beschrieben, er habe einen runden weißen Hut, ein weißes Hemd und blaue Hosen getragen. Wer hat die Person ebenfalls beobachtet oder kann Hinweise auf ihre Identität geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag (28.05.2023) stellte ein 32-Jähriger seinen grauen BMW am Fahrbahnrand der Leuschnerstraße / Ecke Bremserstraße ab. Als er gegen 20:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von rund 5.000 Euro an der linken Fahrzeugseite fest. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kind mit Softair-Pistole löst Polizeieinsatz aus

Am Mittwochmorgen (28.06.2023) informierten Passanten die Polizei, nachdem sie in der Edigheimer Straße einen Jugendlichen beobachteten, der mit einer silbernen Pistole hantierte. Polizeikräfte konnten die beschriebene Person in der Nähe antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Softair-Pistole handelte. Der 13-Jährige Besitzer gab an, sich keine Gedanken über sein Handeln gemacht zu haben. Er wurde seinen Eltern übergeben, die Waffe wurde sichergestellt.

Zwar waren beim Mitführen der Softairwaffe keine waffenrechtlichen Erlaubnisse notwendig. Dennoch zeigt der Vorfall, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeibeamte stellen derartiger Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss. Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen nicht in der Öffentlichkeit zu hantieren.

Weitere Informationen zum Thema Führen von Waffen in der Öffentlichkeit finden Sie unter https://s.rlp.de/9uoRc