Banken und Polizei Seite an Seite – Gemeinsame Initiative zum Schutz älterer Menschen vor Betrug

Informationsveranstaltungen und Tipps zur Prävention von Betrugsmaschen – weitere Termine

Nach den erfolgreichen und gut angenommenen Terminen in den Sparkassenfilialen Ludwigshafen, Speyer, Maxdorf und Mutterstadt sind unsere Präventionsprofis in den nächsten Tagen in weiteren Sparkassenfilialen in der Vorderpfalz für Sie vor Ort.

30.06.: Schifferstadt

03.07.: Ludwigshafen-Oppau

04.07.: Dudenhofen

Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren. Untenstehend finden Sie eine Übersicht der geplanten Veranstaltungstermine.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Ursprungsmeldung vom 25.05.2023 unter https://s.rlp.de/5Jmcj

Lambsheim – Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer in der Münchgrabenstraße

Lambsheim

Am gestrigen Mittwoch, den 28.06.2023 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in an der Einmündung der Münchgrabenstraße und Friedhofstraßein Lambsheim. Gegen 18:45 Uhr befuhr eine 39-Jährige Autofahrerin die Friedhofstraße in Lambsheim, ein Radfahrer biegt aus der Münchgrabenstraße in die Friedhofstraße ab. Beim Abbiegen streift der Radfahrer das Auto mit dem Lenker und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Radfahrer wird laut der Geschädigten wie folgt beschrieben: Osteuropäisches Erscheinungsbild, mittleres Alter, etwa 180cm groß, gebräunt und kurze Haare. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere Hinweise zur Identität des Radfahrers.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

PKW entfernt sich nach Unfall von Unfallörtlichkeit

Waldsee

Am gestrigen Mittag, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Radfahrer einen Radweg im Bereich des Campinggebietes „Auf der Au“. Beim Überqueren einer Ausfahrt des Campingplatzes stieß der Radfahrer mit einem bevorrechtigten PKW zusammen. Der PKW-Fahrer stieg hiernach kurz aus und entfernte sich danach mit dem PKW in Richtung Ludwigshafen. Der Radfahrer verletzte sich leicht am Bein. An dem Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Durch den 64-Jährigen konnte das Kennzeichen des PKW mitgeteilt werden. Diesbezüglich erfolgen weitere Ermittlungen.