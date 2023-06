Fahrradkontrolltag der Polizei am Mittwoch

Die Polizeiinspektion Speyer führte am Mittwoch, den 28.06.2023, umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Sicherheit des Fahrradverkehrs. Insbesondere bezogen die Beamten zurückliegende Beschwerden aus der Bevölkerung in ihre Überlegungen zur Auswahl der Kontrollstellen mit ein und berücksichtigten neben den vom Radverkehr ausgehenden Gefahren auch die Gefahren für den Radverkehr durch motorisierte Verkehrsteilnehmer.

Zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr ahndeten die Beamten in der Fritz-Ober-Straße auf Höhe der Schulanlage fünf Beleuchtungsmängel an Fahrrädern und eine unerlaubte Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt.

Zwischen 9:30 Uhr und 10:50 Uhr stellten die Beamten am St. Guido-Stifts-Platz acht Fälle und auf Höhe des Amtsgerichts weitere acht Fälle des unerlaubten Befahrens der Wormser Straße (Einbahnstraße) entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung sowie eine verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons durch einen PKW-Fahrer fest und ahndeten die Verstöße.

Zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr ahndeten die Beamten zwei Beleuchtungsmängel im Birkenweg.

Zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr ahndeten die Beamten am Postplatz folgende Verstöße: zwei Rotlichtverstöße von Fahrradfahrern an der Ampel, zwei E-Scooter-Fahrer beim verbotswidrigen Befahren der Maximilianstraße, ein rücksichtsloses Wendemanöver eines PKW mit Behinderung einer Radfahrerin, ein Parkverstoß eines PKW, ein Motorradfahrer mit unvorschriftsmäßig getragenem Helm, eine Missachtung des Durchfahrtverbotes durch einen Radfahrer, sowie zwei Fälle des Befahrens der Gehwege durch Radfahrer.

Zwischen 12 Uhr und 12:20 Uhr stellten die Beamten am Fußweg in der Conrad-Hist-Straße keine Verstöße fest. Zwischen 12:20 Uhr und 12:50 Uhr ahndeten die Beamten beim Penny in der Dudenhofer Straße einen Fall des Befahrens eines Radweges entgegen der zulässigen Fahrtrichtung durch einen E-Scooter-Fahrer sowie ein falsches Fahrverhalten eines PKW-Fahrers im Zusammenhang mit dem Busverkehr.

Zwischen 12 und 13 Uhr ahndeten die Beamten sieben Beleuchtungsmängel sowie drei Fälle des unerlaubten Befahrens eines Radwegs entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung am Hauptbahnhof / ZOB. Hierbei stellten die Beamten außerdem einen 29-Jährigen Radfahrer fest, dessen Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war, da es Ende April 2022 in Frankenthal als gestohlen gemeldet wurde. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und kontaktierten den erfreuten rechtmäßigen Eigentümer.

Zwischen 12:55 Uhr und 13:30 Uhr ahndeten die Beamten auf Höhe des Amtsgerichts weitere elf Fälle des unerlaubten Befahrens der Wormser Straße (Einbahnstraße) entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und stellten zwei Kraftradfahrern Mängelberichte aus.

Nach Schulende gegen 13 Uhr überwachten Beamte den Schulweg an der Kardinal-Wendel-Straße. Hier kam es zu keinen Beanstandungen.

Zwischen 23:30 Uhr und 1 Uhr richteten die Beamten eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße ein und kontrollierten hierbei 30 Fahrzeuge. Hiervon ahndeten die Beamten zwei Verstöße gegen Beleuchtungsvorschriften, einen nicht angelegten Sicherheitsgurt, sowie eine infolge unzulässiger Veränderungen am Fahrwerk und der Rad-Reifen-Kombination erloschene Betriebserlaubnis eines PKW.

Insgesamt ahndeten die Beamten 64 Ordnungswidrigkeiten verschiedenster Art und forderten 21 Verkehrsteilnehmer unter Fristsetzung zur Behebung von Zustandsmängeln ihrer Fahrzeuge auf.

Erst Ruhestörung, dann Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0:30 Uhr meldeten Anwohner eine vom Spielplatz im Oberkämmerer ausgehende Ruhestörung durch singende und grölende Jugendliche. Die Beamten trafen fünf junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren an, stellten deren Personalien fest und verwiesen sie des Spielplatzes. Außerdem verständigten die Beamten im Nachgang die zuständige Ordnungsbehörde.

Weniger als fünf Minuten später stellten die Beamten in der Martin-Luther-Straße einen augenscheinlich stark betrunkenen Radfahrer fest, der ohne Licht in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten stoppten seine Fahrt und stellten fest, dass es sich bei ihm um einen 18-Jährigen aus der zuvor am Spielplatz kontrollierten Gruppe handelte. Sie boten ihm einen Atemalkoholtest an, der einen Wert von 1,95 Promille ergab. Daher veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.