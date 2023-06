Das Altstadtfest ist wieder da – die Polizei informiert

Kaiserslautern – Nach einer drei Jahre langen Coronapause ist das

Altstadtfest wieder zurück. Für drei Tage und zwei Nächte verwandelt sich die

Altstadt in ein riesiges Open-Air-Fest. Die Stadtverwaltung informiert auf Ihrer

Internetseite unter https://s.rlp.de/9TqRF über das Fest.

Gemeinsame Streifen von Polizei, US-Militärpolizei und der Ordnungsbehörde,

werden rund um das Altstadtfest für Sicherheit sorgen. So müssen beispielsweise

Autofahrerinnen und Autofahrer mit verstärkten Kontrollen rechnen. Die Polizei

rät daher: Don’t drink and drive! Fahrzeugführer müssen sich auch auf

Verkehrsbehinderungen einstellen.

Aufgrund des Aufbaus einer Bühne in der Spittelstraße, wird die Fahrbahn

stadteinwärts schon ab Donnerstagmorgen gesperrt. Die stadtauswärts führende

Fahrspur in der Spittelstraße ist dann während des Altstadtfests von Freitag, 18

Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, gesperrt. Frühestens am Sonntagabend kann die

Spittelstraße wieder wie gewohnt befahren werden. Durch Baustellen in der

Mainzerstraße, wie auch in der Donnersbergstraße, ist ebenfalls mit

Verkehrsbehinderungen bei der An- und Abreise zu rechnen. Die Polizei rät auch

hier mehr Zeit einzuplanen.

Die Beamten warnen vor Taschendieben: Langfinger machen sich insbesondere das

Gedränge bei Veranstaltungen – wie dem Altstadtfest – zunutze, um zuzuschlagen.

Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen,

Opfer eines Diebstahls zu werden. Tragen Sie Bargeld, Kreditkarten und

Ausweispapiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst

dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen an der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm. Benutzen Sie am besten

einen Brustbeutel, der ebenfalls eng am Körper getragen werden kann.

Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass zur Gewährleistung eines sicheren

Festablaufs Videotechnik eingesetzt wird.

Sprechen Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Einsatzkräfte an. Wir sind für

Sie da. |kfa

Fahrerflucht: Wer hat den Lkw mit Anhänger gesehen?

Kaiserslautern – Die Polizei sucht wegen einer Unfallflucht auf dem

Parkplatz eines Garten-Fachmarkts in der Merkurstraße den Fahrer eines

Lastwagens mit Anhänger. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen beschädigte

der Unbekannte beim Rangieren mit seinem Gespann einen Baum und eine Laterne.

Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Am

Unfallort sicherten die Beamten Spuren, die auf einen Anhänger der Marke

„Schmitz“ hindeuten. Der Anhänger könnte weiß lackiert sein. Ein Zeuge bemerkte

am Dienstagabend einen Lkw mit roter Plane. Ob der Fahrer des Gespanns für den

Unfall in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um

Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein Lastwagen mit Anhänger

aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Unfall mit Personenschaden

Kreimbach-Kaulbach – Kradfahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und

wird schwer verletzt. Am Mittwochabend fuhr ein 17-Jähriger mit seinem

Leichtkraftrad auf der K 47 von Morbach in Richtung Kreimbach-Kaulbach. In einer

Kurve war er wohl zu schnell, weshalb er die Kontrolle über sein Zweirad verlor

und stürzte. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Beim Unfall zog sich der

junge Mann schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. |pilek

Überhitze Pfanne löst Küchenbrand aus

Wolfstein – Feuerwehr kann weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Am

Mittwochvormittag geriet eine Pfanne mit Essen in der Roßbacher Straße in Brand.

Dem Wohnungsinhaber gelang es nicht ein Ausbreiten der Flammen und ein

Übergreifen auf den Herd zu verhindern. Den Einsatzkräften gelang es schließlich

den Brand zu löschen. In der Küche entstand ein Sachschaden von mehreren tausend

Euro. |pilek

Jugendliche liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Bruchmühlbach|Homburg – Um ca. 3:00 Uhr in der Nacht des 29. Juni 2023

stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf der A 6 auf

Höhe der Raststätte Waldmohr einen PKW fest, der als gestohlen gemeldet war. Die

Polizisten überholten das Fahrzeug und zeigten dem Fahrer an ihnen zu folgen, um

eine Kontrolle durchzuführen. Zunächst fuhr dieser auch hinter den Beamten her,

verließ die A 6 an der Abfahrt Bruchmühlbach. Plötzlich beschleunigte der Fahrer

das Fahrzeug und flüchtete über die L 358 in Richtung Homburg. Während der

Verfolgung durchfuhr der PKW drei Ortschaften mit überhöhter Geschwindigkeit von

bis zu 130 km/h sowie vier rote Ampeln. In der Ortsmitte von Homburg kam das

Fahrzeug mitten im Kreuzungsbereich zum Stehen. Die zwei Insassen verließen das

Fahrzeug eigenständig mit erhobenen Händen und wurden durch die Polizisten

vorläufig festgenommen. Es handelte sich um zwei Jugendliche, der Fahrer war 16

Jahre und der Beifahrer 17 Jahre jung. Um etwa 3:30 Uhr wurden die Jungen an die

Kollegen der zuständigen Polizeiinspektion Homburg übergeben. Im Nachgang

stellte sich heraus, dass die Tankreserve des gestohlenen Fahrzeuges komplett

aufgebraucht war und dieses mutmaßlich deshalb zum Stehen kam. Die beiden

Jugendlichen erwarten Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des

Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichem Eingriffs in den

Straßenverkehr sowie verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Verdacht des Tötungsdelikts

Am 19.06.2023 wurde ein Toter an der K25 (zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach) gefunden. Da sich Hinweise auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt ergaben, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen sind derzeit keine weiteren Angaben möglich.