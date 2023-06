Mannheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Reisebus – Fahrlachstraße vollgesperrt

Mannheim (ots) – Bei dem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Reisebus im

Bereich der Haltestelle Fahrlach wurden sechs, der insgesamt mit 15 Fahrgästen

besetzten Straßenbahn verletzt, der Fahrer des Reisebusses erlitt einen Schock.

Der Reisebus hatte keine Fahrgäste an Bord. Über die Schwere der verletzten

Fahrgäste der Straßenbahn ist noch nichts bekannt, Lebensgefahr besteht aber bei

keinem. Die Straßensperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern,

bis die Unfallaufnahme und die Bergung der Straßenbahn abgeschlossen ist.

Mannheim, Innenstadt: Poser-Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, fiel einer Streife der

Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim ein sogenannter Poser auf. Der

Audi befuhr in den G-Quadraten und sorgte mit dem lauten Sound der Abgasanlage

für Aufsehen.

Bei einer durchgeführten Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die

maximal zulässige Lautstärke des Standgeräusches von 73 Dezibel um 19 Dezibel

deutlich überschritten war. Hierauf wurde der Audi sichergestellt und auf das

Polizeiareal gebracht. Bei der weiteren Nachschau am Fahrzeug auf der Hebebühne,

ergaben sich Hinweise, dass an der Abgasanlage unfachmännisch manipuliert wurde,

so dass die Abgase ungefiltert entweichen konnten, was mitunter für das

Erlöschen der Betriebserlaubnis ursächlich war.

Ebenso hatte der Fahrzeugführer versäumt, den Audi zur fälligen

Hauptuntersuchung vorzuführen. Abschließend passte es ins Bild der

Fahrzeugkontrolle, dass die Reifen der Hinterachse verschlissen waren und nicht

mehr den Vorschriften entsprachen.

Das Fahrzeug wurde stillgelegt.

Der Fahrzeugbesitzer muss mit einem Bußgeld der Stadt Mannheim rechnen.

Mannheim: Nicht angemeldete Versammlung aufgelöst

Mannheim (ots) – Gegen 17.00 Uhr trafen sich ca. 30 Personen im Bereich des

Mannheimer Wasserturms zu einer nicht angemeldete Versammlung. Da sich die

Personengruppe nicht an die erteilten Auflagen gehalten hat, wurde die

Versammlung, nach Rücksprache mit der Versammlungsbehörde der Stadt Mannheim,

aufgelöst. Personalien wurden festgestellt und Platzverweise erteilt. Zu

vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.