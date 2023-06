Karlsruhe – Zwei Verletzte bei Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am

Mittwochnachmittag auf der Bundesautobahn 5 bei Karlsruhe wurden zwei Personen

leicht verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 50-jähriger Volkswagen-Fahrer gegen

16:45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A5 in Richtung Süden, als der Verkehr

zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Karlsruhe-Durlach stockte. Da

der 50-Jährige sein Fahrzeug offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte

und um eine Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug zu verhindern, wich er

auf den mittleren Fahrstreifen aus. Dort kollidierte der VW dann mit dem

Transporter eines 26-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der

Kastenwagen auf die linke Spur abgewiesen, wo er mit einem Audi zusammenstieß.

Der Audi wurde in der Folge zwischen der Mittelleitplanke und dem Transporter

eingeklemmt. Eine nachfolgender Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig

ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Audi.

Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen und

musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schließlich von den

alarmierten Rettungskräften mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert. Der 26-jährige Fahrer des Transporters zog sich ebenfalls leichte

Verletzungen zu.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Unfallfahrzeugen sowie der

Schutzplanke kann derzeit noch nicht beziffert werden. Alle vier Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme sowie den Bergungs-und Reinigungsarbeiten waren

zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt.

Karlsruhe – Straßenbahnunfälle mit einer verletzten Person

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch ereigneten sich im Stadtbereich Karlsruhe gleich

zwei Unfälle unter Beteiligung von Straßenbahnen. Dabei wurde eine Person leicht

verletzt.

Auf der Kriegsstraße kam es gegen 12:10 Uhr zur Kollision zwischen einer

Straßenbahn und einem Pkw. Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhren

beide Fahrzeuge auf der Kriegsstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung

Lammstraße wollte der 41-jährige Pkw-Lenker offenbar einen U-Turn vollziehen und

übersah hierbei die von hinten herannahende Straßenbahn. Bei der Kollision

verletzte sich ein weiblicher Fahrgast leicht, benötigte jedoch keine ärztliche

Versorgung an der Unfallstelle. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf

25.000 Euro geschätzt.

Der zweite Unfall ereignete sich an der Kreuzung Blücherstraße / Seldeneckstraße

gegen 21:45 Uhr. Auch hier fuhr eine 41-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen

mit ihrem Pkw in die gleiche Richtung wie eine Straßenbahn. An der Kreuzung

Blücherstraße / Seldeneckstraße wollte die Pkw-Fahrerin offenbar nach links in

die Seldeneckstraße abbiegen und übersah die in Richtung Norden fahrende

Straßenbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnfahrer

eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde dabei noch circa 3 Meter vor

der Straßenbahn hergeschoben. Personen kamen bei diesem Unfall nicht zu Schaden.

Die Beschädigungen am Pkw werden auf 10.000 Euro geschätzt. Über die Höhe des

Schadens an der Straßenbahn können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Karlsbad – Wohnungseinbruch in Karlsbad-Langensteinbach

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag in ein Wohnhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in

Langensteinbach ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher gegen 23:30 Uhr ein

Fenster neben der Hauseingangstür auf und gelangten so in das Haus. Eine

Anwohnerin hörte das Klirren von Glas und anschließend Schritte. Da ihr bekannt

war, dass ihre Nachbarn im Urlaub sind, rief sie gezielt in der Wohnung an und

vertrieb so mutmaßlich die Eindringlinge.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ob etwas

gestohlen wurde, ist neben der Suche nach den Tätern Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in

Verbindung zu setzen

Karlsruhe – Einbrecher entwenden Küchenmaschinen und Musikinstrument

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch in ein Haus in der Silcherstraße in Karlsruhe Grünwinkel ein. Offenbar

hebelte der oder die Täter eine Tür auf und entwendeten im Anschluss zwei

Küchenmaschinen sowie eine Posaune.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe West unter der

Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.