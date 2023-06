Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 12.00

Uhr drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im

Karolinenweg ein, indem sie das Anwesen betrat und auf unbekannte Art und Weise

die Terrassentür zum Schlafzimmer öffnete. Die im Obergeschoss befindlichen

Zimmer wurden durchwühlt und teilweise Gegenstände auf den Boden geworfen.

Anschließend begab sich die Täterschaft ins Erdgeschoss, wo alle Räumlichkeiten

betreten und durchsucht wurden. Genaue Angaben zum Diebesgut und der

Schadenshöhe des entwendeten Diebesguts konnte bislang nicht gemacht werden.

Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen haben,

werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174 4444.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Täter entwenden kompletten Reifensatz eines Audi – Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch eine bislang unbekannte Täterschaft

wurden in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 07

Uhr alle vier Reifen eines in der Viernheimer Straße geparkten Audi entwendet.

Nachdem die Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand einen Teil eines

Zaunelements entfernte und somit auf das Gelände gelangte, montierten die

Unbekannten daraufhin alle Reifen des Pkw ab und entfernten sich in unbekannte

Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag

geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06201/1003-0

entgegen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengeschäft – Zeugen gesucht!

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang noch unbekannte Täterschaft

suchte in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, gegen 18:45 Uhr und

Mittwochmorgen, gegen 07:15 Uhr ein Firmengelände in der Industriestraße auf.

Die Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem diese mit einem unbekannten

Werkzeug gewaltsam ein Fenster aufhebelten und so in das Innere des

Warengeschäfts gelangten. Innerhalb des Geschäfts durchwühlten die Unbekannten

mehrere Schubladen und Schränke. Die Täterschaft nahm einen Bargeldbetrag in

unbekannter Höhe sowie eine unbestimmte Anzahl an elektronischen

Haushaltsgeräten an sich. Im Anschluss flüchteten die Täter über den

Verkaufsraum auf der Rückseite des Gebäudes. Die Videoaufzeichnungen wurden

gesichert und werden derzeit durch die Ermittler und Ermittlerinnen ausgewertet.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon

ausgegangen, dass für den Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug genutzt wurde.

Sollten Zeugen verdächtige Personen und/oder ein verdächtiges Fahrzeug in

Tatortnähe aufgefallen sein, so werden diese gebeten sich bei dem Polizeiposten

Sandhausen, unter der Rufnummer 06224/2481, zu melden.