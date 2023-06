Heidelberg-Weststadt: Umfangreiche Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen in einer Heidelberger Parkanlage

Heidelberg-Weststadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Mittwochmittag, 29.06.2023, gegen 16 Uhr führten Beamtinnen und Beamte des

Polizeipräsidiums Mannheim mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz

Personenkontrollen in der Parkanlage im Bereich der Kurfürsten-Anlage zwischen

Römerkreis und Hauptbahnhof in Heidelberg durch.

Hintergrund der Einsatzmaßnahmen waren bereits seit Längerem geführte,

umfangreiche Ermittlungen des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, des Polizeireviers Heidelberg-Mitte und der Staatsanwaltshaft

Heidelberg.

Während dieser Ermittlungen waren bereits zuvor gegen 18 Personen Strafverfahren

wegen illegalen Handels mit Kokain, Amphetamin, Haschisch und Marihuana

eingeleitet und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg sechs durch das

Amtsgericht Heidelberg erlassene Haftbefehle vollstreckt worden. Diese sechs

Personen befinden sich momentan in Untersuchungshaft. Insgesamt wurden im Rahmen

der Ermittlungen bereits mehrere hundert Gramm Haschisch, Marihuana und

Amphetamin sichergestellt.

Bei den nunmehr am Mittwochnachmittag durchgeführten Kontrollmaßnahmen in der

Parkanlage wurden 46 Personen angetroffen und kontrolliert. Dabei kam es zu

einer Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten. Fünf Personen waren zudem

unerlaubt in Besitz von Betäubungsmitteln, gegen eine weitere wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz

eingeleitet.

An dem Einsatz waren über 150 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte beteiligt. Die

Kontrollmaßnahmen waren Teil der fortwährenden Strategie, die Etablierung und

Ausweitung der Rauschgiftszene im Bereich der Parkanlage in der

Kurfürsten-Anlage nach Möglichkeit zu unterbinden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg, des Rauschgiftdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie des Polizeireviers Heidelberg-Mitte

dauern weiter an.

Heidelberg: Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Mannheim (ots) – Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein

aufmerksamer Zeuge am Bahnhofsvorplatz des Willy-Brandt-Platz vier Männer dabei

beobachten konnte, wie diese vier Fahrräder entwendeten, wählte der Zeuge um

kurz nach 02 Uhr den Notruf der Polizei. Die hinzugerufenen

Streifenwagenbesatzungen führten umgehend Fahndungsmaßahmen durch und konnten

die vier Täter unweit des Tatorts feststellen und schlussendlich festnehmen. Für

weitere polizeiliche Maßnahmen mussten die vier Männer die Beamten auf das

Polizeirevier begleiten. Da alle vier Täter alkoholisiert waren, wurde ein

Atemalkoholtest durchgeführt. Bei dem 27-jährigen Mann konnte eine

Alkoholkonzentration von 1,92 Promille festgestellt werden, weshalb dieser

außerdem wegen Trunkenheitsfahrt zur Anzeige gelangt. Der 22-Jährige und der

24-Jährige wurden erkennungsdienstlich behandelt, die vier Fahrräder

sichergestellt. Die Videoaufzeichnungen werden derzeit durch die Ermittler und

Ermittlerinnen ausgewertet. Alle vier Männer gelangen wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls zur Anzeige.