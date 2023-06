Diebstahl von Starkstromkabel an Baustelle

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht von Dienstag, 27.06. bis Mittwoch 28.06. entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Meter Starkstromkabel von einer Baustelle in der Westtangente in Bad Sobernheim. Um auf das umzäunte Gelände der Baustelle zu gelangen, wurde dabei sogar der umliegende Bauzaun beschädigt. Das Diebesgut muss sehr wahrscheinlich mit einem Fahrzeug weggebracht worden sein. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro belaufen. Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen auf dem Baustellengelände werden erbeten an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560