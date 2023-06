Unfall an Straßenbahnhaltestelle in Mainz Gonsenheim – Kind schwer verletzt

Mainz (ots) – Gegen 16:10 Uhr kam es an der Haltestelle Bruchspitze in

Fahrtrichtung Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem

Kind. Beim Anfahren der Straßenbahn erlitt das Kind Verletzungen, welche

notärztlich versorgt werden mussten. Das Kind ist mittlerweile zur weiteren

Behandlung in einem Krankenhaus. Die Gesamtumstände des Unfalls sind Gegenstand

der Ermittlungen. Die Eltern des Kindes befanden sich ebenfalls in der

Straßenbahn und werden derzeit betreut. Die Unfallaufnahme dauert weiterhin an.

Für deren Dauer ist die Strecke gesperrt.

Mainz – Altstadt; Automatisierte Unfallmeldung könnte Täter zum Verhängnis werden

Mainz – Altstadt (ots) – Vollautomatisiert erhielt ein 26-Jähriger Hesse eine

Mitteilung von seinem geparkten Auto, dass es zu einer Kollision mit diesem

gekommen sei.

Der Fahrer befand sich am heutigen frühen Morgen gegen 00:40 Uhr, nur unweit von

seinem geparkten Auto, in einer Gaststätte in der Weihergartenstraße, als er die

Meldung auf sein Handy bekam. Nachdem er sofort zu seinem Fahrzeug rannte,

konnte er noch sehen, wie ein anderes Auto versuchte vor seinem Fahrzeug

einzuparken, dann aber doch weiterfuhr.

Es war ihm noch möglich Handybilder von dem flüchtigen Auto zu machen. Als er

sich sein Fahrzeug genauer anschaute, konnte er Schäden an seiner Motorhaube

feststellen. Ob es sich bei dem anderen Fahrzeug um den Unfallverursacher

handelte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fahrer hat mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Innenstadt, Diebstahl mehrerer hochwertiger Mobiltelefone

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es gegen 13:00 Uhr durch zwei

bislang unbekannte Täter zum Diebstahl mehrerer hochwertiger Mobiltelefone.

Die beiden Männer betraten gegen 13:00 Uhr einen Mobilfunk-Laden in der Mainzer

Innenstadt am Brand. Von den dort ausgestellten Smartphones rissen sie insgesamt

vier Stück von den angebrachten Diebstahlsicherungen und flüchteten anschließend

aus dem Geschäft in Richtung Dom. Die vier Smartphones der Marke Appel hatten

einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Dunkle kurze Haare,

gebräunte Haut, ca. 16 Jahre, schwarze Jogginghose, weißes T-Shirt mit schwarzem

Aufdruck.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Oberstadt; Vermessungsgerät während der Arbeit geklaut

Mainz – Oberstadt (ots) – Als zwei Angestellte eines Vermessungsbüros nur unweit

ihres Arbeitsgerätes auf dem Gelände der Universitätsklinik in der

Langenbeckstraße Pause machten, wurde es von einem dreisten Fahrradfahrer

abgeschraubt und eingesteckt.

Am gestrigen Mittwoch gegen 13:30 Uhr machten die zwei Mitarbeiter nur wenige

Meter von ihrem Vermessungsgerät entfernt ihre Mittagspause. Weitere Angestellte

befanden sich ebenfalls in der Nähe und führten Messungen durch. Sie konnten

beobachten, dass ein Fahrradfahrer neben dem etwa 30.000EUR teuren Gerät hielt,

es abschraubte und dann in seinen Rucksack steckte.

Anschließend fuhr er davon, noch bevor er aufgehalten werden konnte.

Er wird als etwa 60 Jahre alt, 180cm groß und von hagerer Gestalt beschrieben.

Er soll möglicherweise eine Mütze getragen haben. Am Auffälligsten sei wohl aber

der rot, weiß, blau gestreifte Rucksack gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder den Täter

wiedererkennt, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der

Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.