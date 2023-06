Wiesbaden: Die Polizei-News

Gesellschaft Bürger und Polizei e.V. belobigt Bürgerinnen und angehende Polizeibeamte für Zivilcourage

Wiesbaden (ots) – Am 29. Juni 2023 empfing der Vorsitzende der Gesellschaft

Bürger und Polizei e.V. und Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen,

Felix Paschek, drei Bürgerinnen aus Wiesbaden und drei angehende hessische

Polizeibeamte in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Westhessen.

Alle Geehrten, die für ihr vorbildliches Verhalten ausgezeichnet wurden, sind

über sich hinausgewachsen. Sie alle haben ein besonderes Maß an Courage und

Hilfsbereitschaft gezeigt. „Die Gewährleistung der Sicherheit ist Hauptaufgabe

der Polizei. Ein Teil der Wahrheit ist aber auch, dass wir nicht überall sein

können. Wir sind auch immer auf die Bürgerinnen und Bürger angewiesen, die der

Polizei verdächtige Wahrnehmungen mitteilen“, äußerte sich Herr Paschek zu

Beginn der Veranstaltung.

Durch das aufmerksame und schnelle Handeln einer Zeugin aus Wiesbaden konnte am 11. Dezember 2022 ein verkehrsuntüchtiger Fahrer durch die Polizei gestoppt

werden. Die 45-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw auf dem

Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Biebricher Allee, als sie von einem weißen

Mercedes zügig links überholt wurde. Als sie kurze Zeit später an einer

Ampelanlage verkehrsbedingt halten musste, hielt der 37-jährige Mercedesfahrer

neben ihr an. Nachdem die Ampel wieder grünes Licht zeigte und die Zeugin

losfahren wollte, blieb der Mercedesfahrer jedoch stehen. Die 45-Jährige sah,

dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen war und nicht mehr reagierte. Sie wählte

den Polizeinotruf und versuchte den Fahrer aufzuwecken. Nach kurzem Zögern

blickte er schließlich auf, hob die Hand zur Entschuldigung und fuhr los. Durch

eine Polizeistreife konnte der 37-jährige Fahrer schließlich in der

Westendstraße angetroffen und kontrolliert werden. Da der Mann unter Einfluss

von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo

ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Herr Paschek bedankte sich bei der

Zeugin, die namentlich nicht genannt werden wollte und überreichte ihr zum Dank

zwei Geschenke.

In der Wiesbadener Volksbank am Schillerplatz verhinderte das wachsame Verhalten

der Bankmitarbeiterin Miryam Sakru einen hohen Vermögensverlust zum Nachteil

einer 56-Jährigen. Am 27. Oktober 2022 betrat eine unbekannte Frau, die zuvor

eine Geldbörse aus einem PKW entwendet hatte, mit einer Perücke und einem

Mundschutz bekleidet, die Bankfiliale. Die Frau wollte sich bei der 34-jährigen

Bankmitarbeiterin Miryam Sakru unter Vorlage der gestohlenen Bankkarte und des

ebenfalls gestohlenen Ausweises 45.000 Euro in bar auszahlen lassen. Da es sich

um einen sehr hohen Geldbetrag handelte, fragte Frau Sakru zuerst nach dem Grund

der Abhebung. Als die Frau erklärte, dass das Geld für die Bezahlung von

Handwerkern sei, wurde die 34-Jährige misstrauisch. Sie bat die Frau, die Maske

herunterzunehmen und erkannte, dass die Dame vor ihr nicht mit der Kundin auf

dem Foto des Personalausweises übereinstimmte. Als die Bankangestellte zudem die

abgeklebten Finger der Dame bemerkte, erhärtete sich ihr Verdacht eines

Betruges. Sie entschuldigte sich kurz bei der Frau und verließ den

Kassenbereich, um zu telefonieren. Die Unbekannte merkte, dass sie aufgeflogen

war und eilte schnurstracks aus der Bankfiliale.

Am 01. September 2022, ging die 29-jährige Wiesbadenerin Mariem Klai dazwischen,

als eine Frau in einer Buslinie von einem 87-Jährigen sexuell belästigt wurde.

Die Zeugin beobachtete von ihrem Sitzplatz aus, dass ein älterer Mann sich neben

eine ihm unbekannte Frau setzte und diese verbal sowie körperlich bedrängte.

Frau Klai fasste sich ein Herz und sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an.

Daraufhin ließ er die Frau los, welche sodann fluchtartig an der nächsten

Haltestelle den Bus verließ. Mariem Klai hielt den Mann jedoch fest und rief dem

Busfahrer zu, er solle niemanden mehr aus dem Bus lassen und die Polizei

verständigen. Der Beschuldigte konnte schließlich von der alarmierten

Polizeistreife kontrolliert und wegen sexueller Belästigung angezeigt werden.

„Sie haben großen Mut bewiesen, als Sie dazwischen gingen und den Mann

festhielten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken“, erklärte

Herr Paschek vor allen Anwesenden. Frau Klai erzählte, dass Sie selbst einmal in

solch einer ähnlichen Situation gewesen war und ihr damals niemand geholfen

hatte. Deshalb fand sie es für sich persönlich besonders wichtig, hier geholfen

zu haben.

Mut hatten auch drei junge Polizeischüler aus Wiesbaden gezeigt. Ein 29-jähriger

Wiesbadener verdankt dem couragierten Eingreifen der drei hessischen

Polizeikommissaranwärtern, dass er im Rahmen einer körperlichen

Auseinandersetzung nur leicht verletzt wurde. Als zwei der drei Polizeischüler

nach ihrem Dienst die Polizeikaserne in der Wiesbadener Straße verließen, um

sich auf den Weg ins Wochenende zu begeben, wurden sie auf eine Schlägerei

aufmerksam. Gegenüber der Kaserne auf einem Hotelparkplatz traten und schlugen

drei Männer auf einen am Boden liegenden Mann ein. Die beiden angehenden

Polizisten riefen den Tätern zu, umgehend von dem Mann abzulassen. Die Schläger

kehrten dem Verletzten daraufhin den Rücken und liefen davon. Als zufällig ein

Mitstudierender mit seinem Auto an der nahegelegenen Ampelanlage wartete,

informierte einer der beiden Polizeischüler ihn über den Vorfall und gab ihm

eine Täterbeschreibung. Tatsächlich fand der Mitstudierende den Haupttäter und

verhalf den bereits fahndenden Streifen zur Festnahme des Mannes. „Das Land

Hessen war sehr weise, Sie einzustellen“, erklärte Herr Paschek und freute sich

über das vorbildliche Verhalten der drei angehenden Polizeibeamten.

Immer wieder versuchen Betrüger am Telefon Seniorinnen und Senioren mit den

unterschiedlichsten Maschen um ihr Geld zu bringen. Der Enkeltrick oder der

Trick des „falschen Polizeibeamten“ gehört nun schon viele Jahre zum Repertoire

der Betrüger. In einer Filiale der Nassauischen Sparkasse in Wiesbaden-

Nordenstadt konnte die 32-jährige Bankmitarbeiterin, Nicole Haybach, einen

solchen Enkeltrick verhindern. Als am 03. Februar 2023 die 82-jährige Kundin bei

Frau Haybach 20.000 Euro in bar abheben wollte, wurde die Zeugin hellhörig und

fragte nach dem Grund der Abhebung. Die Kundin erklärte das Geld für die

Hochzeit ihrer Nichte zu benötigen. Sabine Haybach schöpfte jedoch Verdacht,

versuchte der Bankkundin verständlich zu machen, dass es sich mit Sicherheit um

einen Trickbetrug handelt und verständigte die Polizei.

Einen ähnlichen Fall konnte die 49-jährige Bankmitarbeiterin der Wiesbadener

Volksbank in Taunusstein-Wehen, Sabine Herzog, am 5. April 2023 lösen. Eine

betagte Dame erhielt einen Schockanruf eines falschen Polizeibeamten, welcher

die Frau aufforderte 30.000 Euro für die Hinterlegung einer Kaution für ihren

Enkel zu bezahlen. Dieser sollte mit seinem PKW eine Frau angefahren haben und

nun in Haft sitzen. Die 86-jährige Kundin begab sich umgehend zur Wiesbadener

Volksbank und wollte bei Frau Herzog 30.000 Euro in bar abheben. Frau Herzog

erklärte der Kundin, dass sie in der Filiale keine Kasse mehr hätten, um solch

einen hohen Betrag auszahlen zu können. Da die Bankmitarbeiterin aber einen

Verdacht schöpfte, fragte sie die 86-Jährige nach dem Grund der Abhebung. Die

Kundin wehrte zuerst ab und wollte keine Erklärung dazu abgeben. Sabine Herzog

ließ jedoch nicht locker und zählte einige Beispiele auf, weswegen sie das Geld

eventuell benötigen könnte. Sie beschrieb hierbei verschiedene Betrugsmaschen

wie beispielsweise die des falschen Polizeibeamten. Die 86-Jährige wurde nun

unsicher und wirkte sichtlich aufgeregt. Frau Herzog benötigte viel

Überzeugungskraft, bis die Kundin ihr schließlich von dem angeblichen

Polizeibeamten erzählte. Frau Herzog und Frau Haybach waren leider kurzfristig

verhindert und konnten an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

Neben der Aushändigung der Belobigungsurkunden, überreichte Herr Paschek den

Geehrten als zusätzliche Anerkennung sowie zum Dank zwei Geschenke.

Hochwertige Armbanduhr geraubt,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 28.06.2023, 13.25 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter haben am frühen Mittwochnachmittag in der

Wolfram-von-Eschenbach-Straße einem Senior dessen hochwertige Armbanduhr

geraubt. Den Angaben des Geschädigten zufolge habe er gegen 13.25 Uhr gerade

seinen Pkw am Fahrbahnrand geparkt, als zwei junge Männer gegen das Autofenster

klopften. Nachdem der Senior daraufhin die Tür öffnete, soll das Duo ihm seine

Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben und anschließend mit der Beute

davongerannt sein. Der Geschädigte beschrieb einen der Räuber als etwa 16 Jahre

alt, ca. 1,60 Meter groß mit dunklen Haaren, einer schmalen Statur und dunkler

Kleidung. Sein Komplize soll etwa 20 Jahre alt sowie ca. 1,90 Meter groß gewesen

sein und eine kräftige/sportliche Statur sowie dunkle Haare gehabt haben. Auch

er sei dunkel gekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen das räuberische Duo

aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 melden.

Exhibitionist zugange,

Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 28.06.2023, 11.00 Uhr,

(pl)In der Wörther-See-Straße in Biebrich ist am Mittwochvormittag im Umfeld

einer Schule ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann, welcher sich gegen 11.00

Uhr in schamverletzender Weise zeigte, soll 17-20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß

und dunkelhaarig gewesen sein. Er habe ein weißes T-Shirt sowie dunkle Shorts

getragen und einen E-Scooter mit sich geführt. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

16-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße,

Friedrichstraße, 28.06.2023, 17.20 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt wurde am frühen Mittwochabend eine 16-jährige

Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt. Eine 49-jährige Autofahrerin

war gegen 17.20 Uhr mit ihrem Saab auf der Schwalbacher Straße in Richtung

Platter Straße unterwegs, als es an der Ecke zur Friedrichstraße zum

Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam, welche die Straße überquerte. Die

verletzte 16-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten

Ermittlungen zufolge überquerte die Fußgängerin die Fahrbahn bei Rot zeigender

Ampel.

Geschwindigkeitskontrolle,

Mainz-Kastel, Biebricher Straße, 28.06.2023, 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Der regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat am

Mittwochnachmittag in der Biebricher Straße im Bereich der Kaiserbrücke eine

Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Zwischen 15.45 Uhr und 17.00 Uhr wurden

insgesamt zwölf Fahrzeuge kontrolliert und elf Geschwindigkeitsverstöße

festgestellt. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 106 km/h bei erlaubten 50

km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkte

und zwei Monate Fahrverbot. Des Weiteren wurde ein E-Scooter-Fahrer angehalten

und kontrolliert, bei welchem ein Drogenvortest ein positives Ergebnis zeigte.

Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeugdieb an Grenze zu Polen festgenommen, Eltville

am Rhein / Görlitz (Sachsen), Dienstag, 27.06.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch,

28.06.2023, 05:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen gelang es einem Fahrzeugdieb um ein Haar einen

hochwertigen BMW außer Landes zu bringen, er wurde jedoch kurz vor der Grenze zu

Polen festgenommen. Am Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr fiel Polizisten in

Görlitz (Sachsen) ein hochwertiger BMW X5 mit „RÜD“-Kennzeichen auf. Man

entschloss sich dazu, das Fahrzeug und dessen Fahrer zu kontrollieren. Schnell

zeigte sich, dass der Insasse, ein 32 Jahre alter polnischer Staatsbürger, weder

der Besitzer des BMW noch ein berechtigter Fahrer war. So nahmen die Polizisten

den Mann vorläufig fest und überprüften die Halterdaten des rund 60.000 Euro

teuren Fahrzeuges. Hierbei stießen sie auf eine Dame aus dem

Rheingau-Taunus-Kreis und informierten die zuständige Polizeistation Eltville.

Diese schickte umgehend eine Streife zur Halteranschrift und nahm Kontakt mit

der Besitzerin auf. Und siehe da, tatsächlich hatte der festgenommene Mann in

der Nacht den BMW vom Grundstück gestohlen und war scheinbar auf direktem Wege

nach Polen unterwegs gewesen. Dabei hatte er jedoch nicht mit der Aufmerksamkeit

der Polizei gerechnet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden soll der

32-Jährige heute einem Haftrichter in Sachsen vorgeführt werden.

Mercedes gestohlen, Taunusstein-Wingsbach, Vor dem Kirchforst, Dienstag,

27.06.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 28.06.2023, 09:20 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Fahrzeugdiebe in

Taunusstein-Wingsbach zugeschlagen und dort einen hochwertigen Mercedes

entwendet. Am Mittwochmorgen mussten die Besitzer eines weißen Mercedes GLC AMG

feststellen, dass ihr am Vorabend in der Straße „Vor dem Kirchforst“ in einem

Hof abgestellter Pkw nicht mehr an Ort und Stelle parkte. Zuletzt war das rund

90.000 Euro teure Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen „RÜD-M 3321“ versehen

gewesen. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des

Fahrzeugdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0

entgegen. Ob der Fall im Zusammenhang mit dem entwendeten BMW aus Eltville

steht, wird hierbei geprüft.

Fahrradfahrer bei Überholvorgang verletzt, Bad Schwalbach, Hettenhain, K 663,

Mittwoch, 28.06.2023, 11:50 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag verletzte sich ein Rennradfahrer beim Versuch, ein

vorausfahrendes Fahrzeug bei Hettenhain zu überholen. Ersten Erkenntnissen

zufolge befuhr der 52-jährige Radfahrer aus Frankfurt die K 663 von Hettenhain

kommend in Richtung der Bundesstraße 54. Hierbei soll der Mann beabsichtigt

haben, einen vorausfahrenden, roten Pkw zu überholen. Als er so den

Überholvorgang einleitete, touchierte er einen zeitgleich entgegenkommenden

Mercedes einer Frau aus Hünstetten und verletzte sich dabei. Er musste zur

weiteren Behandlung in eine Klinik nach Frankfurt gebracht werden. An seinem

Rennrad sowie dem Mercedes entstand ein Gesamtschaden von knapp 5.500 Euro.

Unfallflucht auf Friedhofsparkplatz, Bad Schwalbach, Martin-Luther-Straße,

Mittwoch, 28.06.2023, 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich auf einem Friedhofsparkplatz in Bad

Schwalbach eine Unfallflucht zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht.

Gegen 07:00 Uhr parkte eine Bad Schwalbacherin ihren blauen Ford Focus auf dem

zugewiesenen Parkplatz des Friedhofs in der Martin-Luther-Straße. Als sie gegen

10:00 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, musste sie dann feststellen, dass ein

bislang unbekanntes Fahrzeug gegen ihren Ford gefahren war und diesen an der

Beifahrerseite beschädigt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf

schätzungsweise 2.000 Euro. Den Unfallspuren zufolge hatte die verursachende

Person versucht, neben dem Focus einzuparken.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zur Unfallflucht unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0.