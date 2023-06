Frankfurt – Ostend: Versuchte gefährliche Körperverletzung in der Nähe einer jüdischen Gedenkstätte

Frankfurt (ots) – Eine jüdische Besuchergruppe der Stadt Frankfurt am Main, die

aus den USA angereist war, besuchte am heutigen Tag (29. Juni 2023) das jüdische

Denkmal am Philipp-Holzmann-Weg, in unmittelbarer Nähe der EZB.

Während sich der Großteil der Gruppe an dem Denkmal befand, hielt sich eine

Besucherin etwas abseits auf dem Philipp-Holzmann-Weg auf, als fünf Jugendliche

aus Richtung des Mains kommend auf sie zulief. Diese traten dabei eine gefüllte

PET-Flasche vor sich her, woraufhin die Besucherin fragte, was das solle.

Daraufhin nahm einer der Jugendlichen die Flasche auf und warf sie senkrecht

nach oben in die Luft. Dabei schrie er die Worte „Allahu akbar“. Die Flasche

schlug in unmittelbarer Nähe der Geschädigten auf dem Boden auf, wodurch sich

diese bedroht fühlte und laut um Hilfe rief. Der Rest der Besuchergruppe eilte

zu ihr und konnte die Gruppe Jugendlicher unweit der Tatörtlichkeit sichten.

Ein Mitarbeiter der Stadt Frankfurt am Main, welcher die Besuchergruppe

begleitete, suchte das Gespräch mit den Jugendlichen und wies diese zurecht. Der

Flaschenwerfer kam sodann zu der Geschädigten und entschuldigte sich für sein

Verhalten, anschließend entfernten sich die Jugendlichen.

Der Täter wird als etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 180 cm groß, mit dunklen,

mittellangen lockigen Haaren beschrieben. Zudem habe er schwarze Kleidung

getragen. Zu seinen Begleitern liegt bislang keine nähere Beschreibung vor.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche

Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-53111 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Raubüberfall auf Juwelier – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Morgen (29. Juni 2023) kam es im Bereich der

Hochstraße zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft. Zwei

Täter entkamen mit hochwertigem Schmuck und Luxusuhren. Die Kriminalpolizei

sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten gegen 10.45 Uhr zwei Männer, welche

mit einer Schusswaffe sowie einem Hammer bewaffnet waren, den Juwelierladen in

der Hochstraße und erbeuteten in diesem mehrere hochwertige Schmuckstücke und

Luxusuhren im Wert von circa 100.000 Euro. Anschließend verließen die Täter das

Geschäft und ergriffen in Richtung Eschenheimer Tor die Flucht.

Personenbeschreibung:

Täter:

Männlich, circa 170 bis 180 cm groß, circa 30 bis 45 Jahre alt, mittellange

braune Haare (evtl. Perücke), brauner Vollbart; Bekleidung: hellgraues Oberteil,

hellgraue Anzughose mit braunem Gürtel, weiße Schuhe; führte eine weiße

Papiertragetasche (Boutique) sowie eine schwarze Schusswaffe mit sich.

Täter:

Männlich; maskiert mit schwarzem Schlauchschal; bekleidet mit einem blauen

Fischerhut, einer dunklen Jacke, einer weißen Malerhose mit schwarzen Abnähern

an der Seite und den Knien, Hosenbeine in schwarze Socken hineingesteckt, trug

zudem schwarze Puma-Schuhe mit weißer Sohle und goldfarbenem Emblem sowie einen

schwarz-beigen Rucksack; führte einen schwarzen Hammer mit sich.



Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51299 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Westend: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwoch (28.06.2023) kam es im Reuterweg zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Dieser

prallte mit seinem Motorrad auf einen stehenden Pkw, welcher von einem 29 Jahre

alten Mann gefahren wurde. Der Motorradfahrer kam aufgrund seiner Verletzungen

in ein Krankenhaus.

Zunächst befuhr der 29-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 17:55 Uhr den

Reuterweg in südliche Richtung und bog dann nach links in den Gärtnerweg ein. Er

kam an einem Fußgängerweg verkehrsbedingt zum Stehen, sodass das Fahrzeugheck

auf die Fahrbahn des Reuterwegs in nördliche Richtung ragte.

Zu diesem Zeitpunkt war ein 22-jähriger Mann auf einem Motorrad der Marke

Kawasaki auf dem Reuterweg in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. In Höhe des

Gärtnerweges prallte der Motorradfahrer seitlich in den Mercedes. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige vom Motorrad geschleudert und stürzte

auf den Boden. Der junge Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam

später in ein Krankenhaus. Der 29-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

An den zwei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf insgesamt

über 50.000 Euro geschätzt wird. Der Pkw und das Motorrad wurden sichergestellt

und abgeschleppt und ein Unfallsachverständiger eingeschaltet.

Aufgrund des Trümmerfeldes musste der Reuterweg in beide Richtungen gesperrt

werden und Verkehrsumleitungen über den Grüneburgweg bzw. in Richtung

Bockenheimer Landstraße eingerichtet werden. Nach Reinigung und Beendigung der

Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gegen 21:30 Uhr wieder freigegeben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Taschendieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Einen 46-jährigen Taschendieb haben Beamte der

Bundespolizei am Mittwochabend im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen. Der

wohnsitzlose Mann hatte am 20 Juni einem Reisenden die Aktentasche in einem

abfahrbereiten ICE im Hauptbahnhof Frankfurt am Main gestohlen. Aufgrund einer

Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann erkannt und kurz darauf

festgenommen. In der Wache der Bundespolizei wurden seine Personalien

festgestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Den

Verbleib der Aktentasche, deren Wert der Geschädigte mit etwa 2500 Euro

bezifferte, konnte nicht mehr geklärt werden.

Der 46-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (di) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juli 2023: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt A3/ A5, A66 Richtung

Nordwestkreuz, Ludwig-Landmann-Straße, A66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Juli 2023: A66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Hanauer Landstraße,

A661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt A3/ A5

Juli 2023: B43 Anschlussstelle A3, Hugo-Eckener-Ring, Mörfelder Landstraße,

A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, A661

Riederwaldtunnel

Juli 2023: Ludwig-Landmann-Straße, A66 Richtung Wiesbaden, Autobahnkreuz

Frankfurt A3/ A5, Hugo-Eckener-Ring, A661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

Juli 2023: Babenhäuser Landstraße, B43 Anschlussstelle A3, A66 Richtung

Nordwestkreuz, Züricher Straße, A661 Anschlussstelle Eckenheim Richtung Bad

Homburg, Hanauer Landstraße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt – Bornheim: Radfahrer macht sich gleich doppelt strafbar

Frankfurt (ots) – (di) Eine 19-Jährige wurde gestern Abend (28. Juni 2023) Opfer

eines radelnden Täters. Dieser stahl ihr das Mobiltelefon und flüchtete. Er

wurde jedoch kurze Zeit später aufgrund eines Zeugenhinweises festgenommen und

muss sich jetzt wegen zweier Vorwürfe verantworten.

Die 19-Jährige war gegen 22:45 Uhr zu Fuß auf der Heidestraße unterwegs und

telefonierte währenddessen mit ihrem Handy. Der Täter fuhr mit seinem Fahrrad an

der 19-Jährigen vorbei und riss ihr unversehens das Handy aus der Hand.

Anschließend machte er sich radelnd in Richtung Berger Straße aus dem Staub.

Eine Zeugin gab knapp zwei Stunden später einen Hinweis auf den Täter, den sie

nahe der Tatörtlichkeit auf seinem Fahrrad wiedererkannte. Die alarmierten

Polizisten rückten aus und nahmen einen 30-jährigen Frankfurter fest. Die

Personenbeschreibung des Täters stimmte hinreichend überein. Das Handy konnten

die Beamten jedoch nicht mehr auffinden.

Der Täter fiel aber durch seine Alkoholisierung auf. Jenseits der 2 Promille

muss er sich nun nicht nur wegen des Verdachts des Diebstahls, sondern auch

wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt mit seinem Fahrrad verantworten. Der

Beschuldigte wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Auch beim Radfahren gelten einschlägige Grenzwerte. Während bei

Kraftfahrzeugführenden 1,1 Promille die Grenze für eine anzunehmende absolute

Fahruntüchtigkeit bilden, liegt der Grenzwert bei Radfahrenden bei 1,6 Promille,

sodass sich erheblich alkoholisierte Radfahrende auch nach dem StGB strafbar

machen können.

Frankfurt – A5/ A66: Innerhalb kürzester Zeit mehrere erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (28. Juni 2023) sorgten zwei technische

Defekte an Fahrzeugen zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf

den Frankfurter Autobahnen. Die Folge waren Sperrungen und daraus resultierend

kilometerlange Staus.

Zunächst führte gegen 19:35 Uhr ein Reifenplatzer an einer Sattelzugmaschine auf

der A5 im Bereich des Westkreuzes Frankfurt in Fahrtrichtung Kassel zu

erheblichen Behinderungen. An der Sattelzugmaschine platze bei voller Fahrt der

linke Vorderreifen, sodass das Fahrzeug unvermittelt nach links zog und gegen

die Mittelbebauung prallte. Beim Aufprall schlug der Dieseltank Leck und

Betriebsstoffe verteilten sich über die Fahrbahn. Aufgrund der Verschmutzung

wurden vier der fünf Fahrspuren gesperrt, sodass der gesamte Fahrzeugverkehr

über die verbliebene rechte Fahrspur geleitet wurde. Dies hatte zur Folge, dass

sich ein Rückstau von bis zu sechs Kilometern bildete. Aufgrund der schwierigen

Bergung des Sattelzuges und der umfangreichen Reinigung der Fahrbahn blieben die

Fahrspuren noch bis 01:25 Uhr gesperrt.

Zu weiteren Beeinträchtigungen führte ein Vollbrand eines Audis auf der A66. Der

Fahrzeugführer war gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW in Richtung Frankfurt

unterwegs, als kurz vor dem Autobahndreieck Eschborn plötzlich Flammen und Rauch

aus dem Motorraum drangen. Der Fahrer hielt unmittelbar auf dem Standstreifen an

und musste mit ansehen, wie sich das Feuer schnell auf das komplette Fahrzeug

ausbreitete. Aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung wurde die A66 in

diesem Bereich vorübergehend komplett gesperrt. Der Feuerwehr gelang es schnell

den Brand zu löschen. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Auch

hier bildete sich ein Stau über mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle

Höchst. Die Teilsperrung der A66 zog sich noch bis kurz nach 23:00 Uhr.

Im Rückstau auf der A5 ereigneten sich noch zwei Folgeunfällen, bei denen

jeweils Sachschaden entstand. Insgesamt kamen glücklicherweise keine Personen zu

Schaden.

Frankfurt – Höchst: Größerer Polizeieinsatz am Klinikum

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochabend, den 28. Juni 2023, kam es im Stadtteil

Höchst zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem über den Notruf mehrere

Mitteilungen über eine verdächtige Person eingingen, welche mit einer

Schusswaffe im Bereich des dortigen Klinikums gesichtet worden sei.

Über den Notruf der Polizei meldeten sich gegen 22:20 Uhr mehrere Personen, die

im Bereich des Klinikum Höchst einen Mann mit einer Schusswaffe gesehen hätten.

Umgehend verlegte ein Großaufgebot der Polizei in die Gotenstraße sowie

angrenzende Seitenstraßen und umstellte frühzeitig das Gelände des Klinikums.

Die eingesetzten Beamten, darunter auch das Überfallkommando sowie besonders

ausgerüstete Polizeistreifen, suchten in der Folge das Gelände ab. Es konnte

jedoch weder die gemeldete Person angetroffen noch eine Waffe aufgefunden

werden.

Eine Sicherung von Videoaufzeichnungen wurde veranlasst. Die Ermittlungen in der

Sache dauern an.

Frankfurt: „Mainova IRONMAN European Championship 2023“ in Frankfurt am Main – Hinweise der Polizei Hessen

Frankfurt (ots) – Am Sonntag, 02.07.2023, findet der Mainova IRONMAN European

Championship Frankfurt 2023 in Frankfurt am Main sowie angrenzenden Landkreisen

statt.

Der Langdistanz-Triathlon besteht aus 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren und

einem abschließenden Marathon über 42,195 km. Die Veranstaltung dient den

Athletinnen und Athleten zur Qualifikation für die im September sowie Oktober

stattfindenden IRONMAN-Weltmeisterschaften in Nizza und auf Hawaii. Der Mainova

IRONMAN Frankfurt ist zugleich die Europameisterschaft der Damen im Triathlon

und deutschlandweit die größte derartige Veranstaltung. Zudem bietet der

Veranstalter mit dem IRONMAN NightRun am 29.06.2023 und den IRONKIDS Frankfurt

am 01.07.2023 erneut zwei Nebenveranstaltungen an.

Der klassische IRONMAN beginnt mit der Auftaktdisziplin „Schwimmen“ im Strandbad

Langener Waldsee. Der Startschuss der Profis erfolgt hier um 06:25 Uhr. Die

Disziplin „Radfahren“ beginnt im Anschluss direkt im Bereich des Langener

Waldsee und führt über 183 km (zwei Runden) durch die Landkreise Offenbach,

Groß-Gerau, Main-Kinzig-Kreis und Wetterau. Die abschließende Disziplin „Laufen“

über eine Marathondistanz startet im Bereich des Mainkai in Frankfurt am Main

und führt über insgesamt vier Runden ober- und unterhalb des Mains zum Ziel im

Bereich des Römerbergs. Zur diesjährigen Veranstaltungen werden etwa 2700

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt erwartet. Die ersten Teilnehmenden

werden bereits gegen 14:20 Uhr im Zielbereich, im Bereich des Römerbergs,

erwartet. Mit dem Zieleinlauf der letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist

dort gegen 22:00 Uhr zu rechnen.

Bereits im Zeitraum von Dienstag, 27.06.2023, 08:00 Uhr bis Montag, 03.07.2023,

22:00 Uhr kommt es aufgrund von Auf- und Abbauarbeiten zu

Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperren auf den Straßen Mainkai und

Untermainkai.

Am Veranstaltungstag wird es ab 03:00 Uhr zu weiteren umfangreichen

Straßensperrungen in Frankfurt am Main sowie in den Landkreisen Offenbach,

Main-Kinzig-Kreis, Wetterau und Groß-Gerau kommen. Die erforderlichen

Verkehrsmaßnahmen erstrecken sich in der Frankfurter Innenstadt bis in die

späten Abendstunden. Hiervon werden auch einige Parkhäuser in der Innenstadt

betroffen sein, so dass deren Erreichbarkeit und Nutzung nur eingeschränkt zur

Verfügung stehen wird. Darüber hinaus kann es zu Einschränkungen im

Personennahverkehr kommen.

Informationen zur Verkehrslage erhalten sie unter anderem auf der Internetseite

des Veranstalters (https://www.ironman.com/im-frankfurt-course) oder auf der

Internetseite der Stadt Frankfurt am Main (https://frankfurt.de/themen/sport/spo

rtevents/mainova-ironman-european-championship-frankfurt). Informationen zum

Personennahverkehr (Fahrpläne, zusätzliche Fahrten und Umleitungen) bieten die

Webseiten von traffiQ (https://www.traffiq.de/) und dem

Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV (https://www.rmv.de/c/de/start/frankfurt).

Auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen (Twitter) erhalten sie Informationen

rund um die Themen Verkehrseinschränkungen und Sicherheit.

Anlässlich des Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2023 rät die

Frankfurter Polizei Kraftfahrzeugführenden dazu, die Innenstadt nach Möglichkeit

weiträumig zu umfahren. Aufgrund des Streckenverlaufs der Disziplin „Radfahren“

auf der Friedberger Landstraße (von der Stadtgrenze bis in die Innenstadt) ist

eine Verkehrsanbindung der östlich und westlich von der Friedberger Landstraße

gelegenen Stadtteile nur durch eine Umleitung über die Bundesautobahn 661

möglich. Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass Ausflugsziele wie

beispielsweise der Frankfurter Zoo nicht durch die Innenstadt anzufahren sind

und bittet alle Verkehrsteilnehmenden vor Fahrtantritt Erkundigungen zu den

Verkehrsbeeinträchtigungen einzuholen. Für die Fortbewegung im Stadtgebiet wird

die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel empfohlen.

Wir wünschen allen Teilnehmenden einen erfolgreichen Triathlon!