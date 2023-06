Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Einbrecher scheitern

Friedberg: In ein Reihenhaus in der Heinrich-Busold-Straße versuchten Einbrecher einzusteigen. Sie hebelten an einer Terrassentür zum Hof hin, scheiterten aber mit ihrem Vorhaben. Die Tür hielt stand – die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Am Mittwochnachmittag (28.6.) entdeckten die Bewohner des Hauses die Aufbruchspuren an der Tür. Wann genau diese von den Dieben verursacht wurden, kann nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem Einbruchdiebstahl und bittet um Hinweise von Zeugen zu Tat und Tätern.

Frauchen auf den Kopf geschlagen

Rosbach: Zum Streit zwischen zwei Hundehalterinnen kam es am späten Mittwochabend (28.6.) in Rodheim. Nachdem zunächst die beiden Hunde in der Grabengasse aneinander gerieten, soll schließlich eine der Frauchen der anderen mit der Hundeleine auf den Kopf geschlagen haben. Die 76-Jährige erlitt Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Bei der aggressiven Frau soll es sich um eine schlanke blonde Frau zwischen 35 und 40 Jahren gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen

Altenstadt: Zwei E-Bikes erbeuteten Diebe zwischen Montagmorgen (26.6.) und Mittwochnachmittag (28.6.) in Lindheim. In der Heegheimer Straße brachen sie das Gartenhaus auf, in dem die beiden Mountainbikes abgestellt waren. Der Schaden an der Tür der Laube blieb mit ca. 100 Euro im niedrigen Bereich. Gestohlen wurde ein schwarzes Fischer Rad und ein graues Riese & Müller im Gesamtwert von ca. 5000 Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib der Räder.

Löcher und Kratzer hinterlassen

Ortenberg: Löcher und Kratzer hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem Ford Kuga in Selters. Das Fahrzeug parkte zwischen Samstag (24.6.) und Dienstagabend (27.6.) in einer Grundstückseinfahrt der Bleichenbacher Straße. In diesem Zeitraum stach verursachte der Täter den Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro am Heck des Autos. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

Beim Rangieren touchiert und geflüchtet

Nidda: Schäden von etwa 800 Euro hinterließ ein Autofahrer an einem in der Kurstraße in Bad Salzhausen geparkten schwarzen VW. Der Besitzer des Wagens stellte ihn am Sonntagnachmittag (25.6.) dort ab. Als er am Mittwochabend (28.6.) zu seinem Passat zurückkehrte, musste er Kratzer und eine Delle im Heckstoßfänger feststellen. Offenbar touchierte ein anderes Auto den VW beim Rangieren und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise von Zeugen.

Gestreift – geflüchtet – berauscht

Hirzenhain: Im Vorbeifahren streifte ein PKW am Mittwoch (28.6.) kurz vor Mitternacht einen am Fahrbahnrand der Gederner Straße in Merkenfritz geparkten Ford Fiesta. Dabei ging der linke Außenspiegel am Fiesta kaputt. Es entstand Sachschaden von 150 Euro. Ohne sich um den Schaden weiter zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher und fuhr Richtung Gedern davon. Der Fahrer rechnete offenbar nicht damit, dass er beobachtet wurde. Ein Zeuge informierte die Polizei, die den Fahrer kurz darauf stoppen konnte. Der 26-Jährige am Steuer des grauen Toyota war offensichtlich alkoholisiert. Das Display des Atemalkoholtestgeräts zeigte einen Wert von 2.15 Promille. Der junge Wetterauer musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Gesetzeshüter sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren unter Alkoholeinfluss.