Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg-Sachbeschädigungen am Ederuferpark und am Bahnhof

Am vergangenen Wochenende kam es in Frankenberg zu zwei Sachbeschädigungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe einer Anzeigentafel im Bereich der Bushaltestellen am Frankenberg Bahnhof. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zwischen Freitag und Montag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Ponton (Schwimmplattform) an Ederuferpark.

Die Stadt Frankenberg erstattete Anzeige, die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 06451-72030.

Korbach-Meineringhausen – Werkzeuge aus Anhänger gestohlen

Auf Werkzeuge abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Meineringhausen

Der Täter öffnete gewaltsam ein Schloss des in der Straße Am Pfarrhaus stehenden Anhängers. Aus diesem entwendet er anschließend mehrere akkubetriebene Werkzeuge, darunter einen Schlaghammer der Marke Bosch, eine Stichsäge der Marke Makita und eine Rohrpresse. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Bad Wildungen- Achtung! Aktuell probieren es Betrüger mit Schockanrufen

Seit etwa 11.30 Uhr versuchen Betrüger am Telefon erneut an das Vermögen von Opfern zu gelangen. Bislang meldeten sich drei in Bad Wildungen wohnende Menschen, die angerufen wurden. Die Angerufenen haben die Masche glücklicherweise rechtzeitig durchschaut und das einzig Richtige gemacht: Sie legten sofort auf und informierten die Polizei.

Die Polizei geht davon aus, dass noch deutlich mehr Bad Wildunger angerufen wurden, dies aber nicht bei der Polizei gemeldet haben. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu weiteren Betrugsversuchen kommen wird.

In den bisher bekannten Fällen erzählten die Betrüger die nicht mehr neue Geschichte, dass ein Angehöriger der Angerufenen einen schweren Autounfall verursacht haben soll und nur durch die Zahlung einer hohen Kaution die Haft vermieden werden kann.

Die Polizei oder Angehörige der Justiz rufen niemals an, um über Unglücksfälle zu berichten und die Zahlung eine Kaution anzubieten. Lassen Sie sich nicht von den Geschichten oder Hintergrundgeräuschen täuschen. Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht. Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden. Geben Sie die Informationen an ihre Angehörigen weiter. Vereinbaren Sie bestimmte Verhaltensweisen für solche Anrufe.

Zudem möchte die Polizei die aktuellen Betrugsversuche in Bad Wildungen nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der professionell agierenden Betrüger zu warnen:

Sehr wichtig: Sobald Sie nur die geringsten Zweifel an der Seriosität des Anrufes haben: Auflegen und die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei wählen, die Sie im Telefonbuch oder im Internet finden können. Auflegen ist nicht unhöflich!

Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht. Lassen Sie sich nicht von den Geschichten täuschen. Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden. Egal mit welcher Geschichte die Betrüger agieren oder als was sie sich ausgeben. Alle Geschichten münden in einer Geldforderung.

Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft rufen niemals an, um über tragische Ereignisse, Festnahmen oder ähnliches zu berichten. Ebenso fordern sie niemals Kautionszahlungen am Telefon.

Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten oder finanziellen Verhältnissen.

Rufen Sie zurück. Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu, benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

Informieren und warnen Sie ihre älteren Angehörigen, Freunde oder Bekannten über die derzeit wieder aktuellen Anrufe von Betrügern.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.