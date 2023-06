Rollstuhlfahrerin im Bahnhof bestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel (ots) – Eine 74-jährige Frau aus Kassel wurde Dienstagvormittag (27.6. /

11:20 Uhr) im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe Opfer eines Diebstahls. Die 74-Jährige

gab an, dass sie ihre Bauchtasche samt Geldbörse neben sich auf ihren Rollstuhl

legte, nachdem sie zuvor am Geldautomaten Bargeld abhob.

Beim Bezahlvorgang im Drogeriemarkt stellte sie fest, dass ihre Geldbörse

gestohlen wurde. Insgesamt erbeutete der Täter, neben persönlichen Dokumenten,

500 Euro.

Täterbeschreibung

Bei dem Dieb soll es sich um einen Mann nordafrikanischer Herkunft handeln. Er

trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, eine Jeans, weiße Schuhe sowie ein weißes

T-Shirt. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Brauner BMW X 5 im Eschenweg gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Eschenweg in Kassel einen braunen BMW X 5 im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen. Die Tat hatte sich in der Nacht um 1:48 Uhr ereignet. Die Besitzer des Wagens waren zu dieser Zeit durch laute Geräusche wachgeworden und sahen den zuvor an der Straße geparkten SUV beim anschließenden Blick aus den Fenster noch davonfahren. Die von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem BMW und den unbekannten Autodieben mit zahlreichen Streifen verlief leider ohne Erfolg. Von dem 13 Jahre alten Fahrzeug mit dem Kennzeichen KS-MN 7272 fehlt bislang jede Spur. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen, ist momentan noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Eschenweg und angrenzenden Straßen verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise auf den Verbleib des SUV geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Landkreis Kassel: Schwerer Verkehrsunfall in Baunatal- Hertingshausen

Heute, gegen 16:20 Uhr, kam es Baunatal- Hertingshausen, Frankfurter Straße/ Großenritter Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Motorrad. Beide Fahrzeuge befuhren die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Edermünde. Der Kradfahrer musste verkehrsbedingt an der rotlichtzeigenden LSA Frankfurter Straße/ Großenritter Straße anhalten. Der Fahrer des Traktors übersah den halten Kradfahrer. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 44- jährige Kradfahrer aus Jesberg wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.