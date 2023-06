Auto gestohlen,

Limburg, Tilemannstraße, Dienstag, 27.06.2023, 07:10 Uhr bis 17:10 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Dienstag ein Auto von einem öffentlichen Parkplatz gestohlen. Eine 50-Jährige hatte am Dienstagmorgen einen schwarzen Audi TT mit dem amtlichen Kennzeichen EMS-TT 55 auf einem Parkplatz vor einem Haus in der Tilemannstraße abgestellt. Als sie am späten Nachmittag zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Pkw verschwunden. Nachdem sicher überprüft worden war, dass der Audi nicht abgeschleppt wurde, geht die Polizei von einem Diebstahl aus. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

Werbeanhänger entwendet,

Bad Camberg, Limburger Straße, bis Mittwoch, 28.06.2023, 12:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben in den letzten Wochen in Bad Camberg einen Werbeanhänger entwendet. Der Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen LM-ST 996 war von einer Firma als Werbeträger offiziell angemeldet und auf einer Freifläche in der Limburger Straße aufgestellt worden. Unbekannte entwendeten den mit einer Parkkralle gesicherten Anhänger auf unbekannte Art und Weise, was am Mittwochmittag bemerkt wurde. Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Pkw aufgebrochen,

Limburg, Joseph-Heppel-Straße, Donnerstag, 29.06.2023, 00:00 Uhr bis 04:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen Pkw in Limburg aufgebrochen und ein Portemonnaie daraus gestohlen. Eine 31-Jährige hatte einen grauen VW Touran in der Joseph-Heppel-Straße abgestellt. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 04:45 Uhr haben Unbekannte eine Scheibe auf der Beifahrerseite des VW mit einem Gullideckel eingeworfen. Hierbei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt. Aus dem Inneren wurde anschließend eine Geldbörse mitsamt Inhalt entwendet. Den Gullideckel beließen die Täter am Fahrzeug. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Radfahrer bei Unfall verletzt,

Weilburg-Odersbach, Weilburger Straße, Mittwoch, 28.06.2023, 16:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurde ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw in Odersbach verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Mitsubishi die Weilburger Straße von der Odersbacher Ortsmitte in Richtung Weilburg. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrspur und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden 80-jährigen Radfahrer zusammen. Der Zweiradfahrer kam dadurch zu Fall und wurde verletzt. Der 18-Jährige verließ umgehend sein Fahrzeug, um dem Radfahrer zu helfen, versäumte es dabei allerdings die Handbremse anzuziehen. Somit rollte der Mitsubishi rückwärts gegen eine Grundstücksmauer. Der 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf knapp 4.000 EUR.

Motorradfahrer zu Fall gebracht,

Hadamar-Steinbach, Oberweyerer Straße, Mittwoch, 28.06.2023, 18:50 Uhr

(wie) In Steinbach hat am Mittwochabend ein Autofahrer durch ein Wendemanöver einen Motorradfahrer zu Fall gebracht. Ein 24-Jähriger befuhr mit einem VW die Oberweyerer Straße von Steinbach in Richtung Oberweyer. Als er seinen Pkw plötzlich auf der Straße wendete, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinterfahrenden 72-Jährigen auf einem Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte dadurch zu Boden und wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.600 EUR.

Kleine Brände durch Unachtsamkeiten,

Landkreis Limburg-Weilburg, Mittwoch, 28.06.2023

(wie) Am Mittwoch mussten Feuerwehr und Polizei zu mehreren kleinen Bränden ausrücken, die durch Unachtsamkeit entstanden sind. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit besteht derzeit eine erhöhte Brandgefahr im Landkreis. Daher sollte umso mehr darauf geachtet werden, dass unüberlegte Handlungen nicht in einem Brand enden. Wie zum Beispiel am Mittwochnachmittag in Bad Camberg, wo ein Mann Wühlmäuse mit einem Rauchpräparat vertreiben wollte und dadurch einen kleinen Brand mit starker Rauchentwicklung an einem Gestrüpp verursachte. Oder auch am Vormittag bei Limburg, wo eine weggeworfene Zigarettenkippe einen Mittelstreifenbrand an der B 49 verursachte. Zudem geriet aus bisher unbekanntem Grund eine Wiese in Niederbrechen in Brand. In allen Fällen gelang es der Feuerwehr schnell die Feuer zu löschen.

Feuerwehr und Polizei bitten daher alle im Landkreis, vorsichtig zu sein und nicht gleichgültig oder fahrlässig mit der Brandgefahr umzugehen.