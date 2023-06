Main-Taunus: Die Polizei-News

Mercedes Sprinter aus Gewerbegebiet entwendet, Hofheim, Wallau, Hessenstraße, Montag, 26.06.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 28.06.2023, 17:00 Uhr

(da) Im Hofheimer Gewerbegebiet haben Autodiebe in den vergangenen Tagen einen Mercedes Sprinter entwendet. Dieser parkte am Straßenrand der Hessenstraße, als sich die bisher unbekannten Diebe zwischen Montag- und Mittwochabend an ihm zu schaffen machten und ihn entwendeten. An dem Fahrzeug, dessen Wert sich auf ca. 18.000 Euro beläuft, waren zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen „MTK-PD 116“ montiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073 – 0 zu melden.

Zwei Einbrüche in Friseurgeschäfte,

Kelkheim, Frankenallee, Dienstag 27.06.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 28.06.2023, 08:30 Uhr

(da)In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochfrüh gerieten gleich zwei Kelkheimer Friseurgeschäfte in das Visier von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Örtlichkeiten, die beide in der Frankenallee gelegen sind, und durchsuchten das Innere nach potentiellem Stehlgut. Auch wenn die Einbrecher in einem Fall nicht fündig wurden, so entwendeten sie im anderen Bargeld und Friseurutensilien im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden, der weitaus höher liegen dürfte. Da bisher keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Kriminalpolizei nun unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mutwillige Beschädigungen an einem PKW, Hattersheim, Breslauer Straße, Montag, 26.06.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 27.06.2023, 08:30 Uhr

(da)Unbekannte zerkratzten in der Nacht auf Dienstag einen PKW in Hattersheim. Die Halterin eines braunen Nissan Qashqai hatte diesen am Montagabend in der Breslauer Straße am Fahrbahnrand geparkt. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Beifahrerseite an mehreren Stellen mutwillig zerkratzt worden war. Die Polizeistation Hofheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter (06192) 2079-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.