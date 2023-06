Bergstrasse

Schwarzer Porsche MACAN mit älterem Fahrer gesucht

Bensheim (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bensheim-Auerbach auf dem

Parkplatz des EDEKA-Marktes wird ein schwarzer Porsche Macan gesucht, der von

einem älteren Mann (+/-75 Jahre) gefahren wurde. Der Fahrer hat beim Gehen eine

leicht gebückte Haltung. Der schwarze Porsche Macan hat ein Schiebedach,

Chromleisten an den Seitenfenstern und 5er Doppelspeichen als Felgen. Hinweise

zum Fahrzeug, das vorne links beschädigt sein muss oder Fahrer nimmt die

Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 – 84680 entgegen.

Wald-Michelbach: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht / Bargeld gestohlen

Wald-Michelbach (ots) – Die Wohnung einer Seniorin in der Straße ‚In der Gass‘

geriet am Sonntag (25.6.) in den Fokus zwei Krimineller. Eine bislang unbekannte

Täterin klingelte gegen 13 Uhr an der Wohnungstür der 79-Jährigen und gab sich

als Praktikantin des Pflegepersonals aus. Unter diesem Vorwand verschaffte sie

sich Zutritt in die Wohnung des Altenwohnheimes und lenkte die Frau durch ein

Gespräch geschickt ab. Zur gleichen Zeit betrat ihr Komplize die Räumlichkeit

und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld, welches sich in einer Geldkassette

befand. Im Anschluss flüchteten beide Täter unerkannt mit ihrer Beute. Erst als

das Duo schon über alle Berge war, bemerkte die Seniorin den Diebstahl.

Die weibliche Unbekannte soll zwischen 15 und 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter

groß sein und schwarze, schulterlange Haare haben. Zur Tatzeit trug sie weiße

Klamotten sowie ein weißes T-Shirt mit einem aufgedruckten Emblem im

Brustbereich. Ebenfalls war sie mit einem weißen Mundnasenschutz bekleidet. Der

zweite Täter soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und korpulent gebaut sein. Seine

Haare waren kurz und schwarz, zudem soll er einen dunkleren Teint haben. Er trug

dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Diese

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei den Beamten zu

melden.

Darmstadt

Darmstadt: 39-Jähriger nach Kontrolle und Festnahme in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Ein 39-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme und richterlichen

Vorführung am Mittwoch (28.6.) in Untersuchungshaft. Eine Streife des 1.

Polizeireviers hatte den mehrfach polizeibekannten Mann gegen 3 Uhr im Bereich

der Bismarckstraße zusammen mit einem Begleiter angetroffen und einer Kontrolle

unterzogen. Hierbei beschlagnahmten die Beamten bei ihm Kleinstmengen Crack,

Heroin sowie Kokain und stellten ein Springmesser, zwei EC-Karten und eine

Gesundheitskarte sicher, die alle auf eine andere Person ausgestellt sind. Beim

Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte die Streifenbesatzung

zudem fest, dass gegen den 39 Jahre alten Mann, der derzeit keinen festen

Wohnsitz in Deutschland hat, ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts

Darmstadt wegen Körperverletzung bestand. Die Polizisten nahmen ihn fest und

brachten ihn über Nacht in eine Zelle des Polizeigewahrsams. Im Laufe des Tages

folgte die richterliche Vorführung und der Transport in eine Haftanstalt. Wegen

der aufgefundenen Betäubungsmittel sowie des Springmessers muss er sich jetzt

zusätzlich in den eingeleiteten Verfahren verantworten.

Darmstadt: 42-Jährige nach Diebstahl in Tatortnähe festgenommen

Darmstadt (ots) – Eine Streife des 1. Polizeireviers hat am späten Mittwochabend

(28.6.) eine 42 Jahre alte Tatverdächtige nach dem Diebstahl noch in Tatortnähe

festgenommen. Kurz vor Mitternacht hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert und

eine Unbekannte gemeldet, die in der Arheilger Straße in ein Auto geklettert sei

und daraus mehrere Gegenstände entwendet habe. Die Polizeikräfte konnten noch im

Nahbereich die beschriebene Frau antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihr

stellten die Polizisten das aus dem Auto entwendete Diebesgut, unter anderem

eine Brille, eine Tasche und Fahrradzubehör, sicher. Ein Abgleich ihrer Daten

mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass die Festgenommene durch die

Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war.

Die Polizeistreife brachte die 42-Jährige daraufhin in eine

Justizvollzugsanstalt, wo sie die nächsten sieben Monaten hinter Gittern

verbringen muss. Zudem wurde Strafanzeige wegen des Diebstahls erstattet.

Darmstadt: Werkzeugkoffer aus Rohbau gestohlen / Wer hat die drei Tatverdächtigen beobachtet?

Darmstadt (ots) – Auf einen Werkzeugkoffer der Marke Hilti hatten es bislang

noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl aus einem Rohbau im Stadtteil

Bessungen abgesehen. Gegen 20 Uhr am Mittwochabend (28.6.) verschafften sich die

Kriminellen durch eine Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Noackstraße,

öffneten eine Bautür im Inneren und erbeuteten den Werkzeugkoffer samt Inhalt.

Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Im Anschluss

flüchtete die Eindringlinge von der Baustelle. Das Kommissariat 43 der

Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf

Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Münster: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht / Kripo ermittelt und geht von Tatzusammenhang aus

Münster (ots) – Nach zwei Einbrüchen in der Darmstädter Straße in der Nacht zum

Mittwoch (28.6.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen

und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen

versuchten die Kriminellen zunächst vergeblich, zwei Türen zu einem dortigen

Restaurant gewaltsam zu öffnen. Durch eine Hintertür verschafften sich die

bislang noch unbekannten Täter schließlich Zutritt zu einem Friseursalon im

gleichen Anwesen. Hier entwendeten sie mehrere Haarschneidemaschinen, eine

Spielekonsole sowie ein Lasergerät zur Haarentfernung. Mit ihrer Beute suchten

die Eindringlinge anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen in der Nacht

verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in

Verbindung zu setzen.

Schaafheim: Rauschgift sichergestellt / Anzeige gegen 18-Jährigen

Schaafheim (ots) – Nach einer Polizeikontrolle am Mittwochabend (28.6.) im

Ortsteil Mosbach muss sich ein 18-Jähriger in einem eingeleiteten Verfahren

wegen des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich verantworten. Gegen 18 Uhr

hatte ein Zeuge die Polizei verständigt und mehrere Jugendliche gemeldet, die im

Bereich der Siemensstraße Drogen konsumieren und verkaufen würden. Eine Streife

der Polizeistation Dieburg konnte schließlich eine Gruppe von neun

Heranwachsenden vor Ort kontrollieren. Bei der Durchsuchung eines 18 Jahre alten

Aschaffenburgers beschlagnahmten sie rund 25 Gramm Haschisch sowie eine

Feinwaage. In einem Mülleimer stellten sie zudem Kleinstmengen der Droge sicher.

Er wurde vorläufig festgenommen und Strafanzeige erstattet. Alle Personen

erhielten einen Platzverweis.

Gross-Gerau

Riedstadt-Goddelau: Aufmerksame Seniorin überführt falsche Polizeibeamte: Abholer festgenommen

Eine achtsame Seniorin aus Riedstadt durchschaute am Donnerstagvormittag (28.6.) die Masche von Trickbetrügern und schaltete die Polizei ein, welche den Abholer noch am Nachmittag festnehmen konnte.

Am Vormittag, gegen 11 Uhr, erhielt die 76-jährige Dame aus dem Stadtteil Goddelau einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer stellte sich als leitender Ermittler vor und gab an, dass in unmittelbarer Umgebung ihrer Wohnanschrift eine Diebesbande festgenommen wurde, von der noch eine Person flüchtig sei. Bei den Festgenommenen sei ein Zettel mit den Kontaktdaten der Dame aufgefunden worden.

Mit der Hilfe dieses Vorwands sollte die Dame dazu bewegt werden, den Betrügern Wertgegenstände sowie Bargeld in Höhe von 30.000 Euro auszuhändigen, da man vermutet, dass in naher Zukunft auch bei ihr eingebrochen wird. Der Riedstädterin war der Trick jedoch bekannt, weshalb zeitgleich die Polizei informiert wurde. Zivilkräfte konnten schließlich vor ihrer Haustür einen 28-jährigen Mann aus Frankfurt widerstandslos festnehmen, der nach ersten Erkenntnissen die Beute abholen wollte.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Personen von den Betrügern kontaktiert wurden, suchen die Ermittler weitere Zeugen, die den Abholer in Goddelau gesehen haben. Diese sollen sich bitte umgehend bei den zuständigen Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 melden. Der Abholer hatte kurze dunkelbraune Haare und einen drei-Tage-Bart. Er ist 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Zur Tatzeit war er mit einem rosafarbenen T-Shirt und einer knielangen, beigefarbenen Hose bekleidet.

Die Polizei rät in Bezug auf das Phänomen des Falschen Polizeibeamten zu folgenden Verhaltensweisen:

Die Polizei holt niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen zu

Hause ab

Hause ab Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung

Rufen Sie sofort den Notruf unter der Nummer 110 an, wenn Sie

angeblich von der „richtigen Polizei“ angerufen werden

angeblich von der „richtigen Polizei“ angerufen werden Angehörige werden gebeten, ihre Eltern sowie Großeltern über das

Phänomen der Falschen Polizeibeamten aufzuklären und sie auf die

Gefahren aufmerksam zu machen

Phänomen der Falschen Polizeibeamten aufzuklären und sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen und stellen

Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht in Gammelsbach

Am Mittwoch, den 28.06.2023, ereignete sich gegen 08 Uhr auf der B45 bei Gammelsbach (Oberzent) ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein 7,5t Lkw von einem entgegenkommenden Fahrzeug in den Straßengraben gedrängt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach