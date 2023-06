Iggelbach: Einweihung der „Tussie-Bank“ auf dem Eckel

Iggelbach – Am 6. April 2014 trafen sich eine Gruppe Iggelbacher Frauen im Alter von 30 bis 70 Jahren, um sich darüber auszutauschen, den Ort schöner und lebenswerter zu gestalten. So wurde beschlossen, dass an wichtigen Stellen Blumen aufgestellt und entsprechend gepflegt werden.

An Kerwe sind die „Tussies“ unverzichtbar. Jede der Frauen bringt sich ein und hilft wo es nötig ist. Viele Feiern wären ohne die gespendeten leckeren Kuchen der Tussies weniger schön.

Ein schlagkräftiger Name sollte natürlich für die Gruppe der Iggelbacher Frauen stehen. Schnell einigte man sich scherzhaft auf Tussies. Eine Whatsapp-Gruppe wurde angelegt, um sich über gemeinsame Aktionen auszutauschen oder um sich kurzfristig zu treffen und gemeinsam zu feiern.

In einer Feierlaune wurde die Idee eine Tussiebank auf dem Eckel aufzustellen geboren. Mit Sascha Melzer wurde ein fähiger Handwerker gefunden, der auch sofort den Bau der Tussiebank zusagte.

Nachdem die Bank am 15. Juni von Sascha Melzer und Patrick Roth aufgestellt wurde, fand am 24. Juni um 16 Uhr bei herrlichstem Sommerwetter die Einweihung statt.

Ilona Moser las folgendes Gedicht vor:

„Die Bank ist so schön anzusehn,

ich will heut nicht nach Hause gehn.

Im Januar haben wir den Sasch wegen einer Tussiebank gefragt,

und er hat nicht nein gesagt.

In einer Schorlelaune ist´s passiert,

ruck zuck hat er sie montiert.

Der Platz am Eckel ist wunderschön,

hier ist Iggelbach am besten zu sehn.

Allein war die Bank nicht zu stellen,

er brauchte einen kräftigen Gesellen.

Patrick Roth, auch Schoo genannt,

der war Saschas recht Hand.

Un wonn ä Tussi ä bissel Gsellschaft sucht,

werd die Bank im Chat gleich gebucht!“

Anschließend feierten alle anwesenden „Tussies“ sowie Männer die Einweihung der Bank.

Nächstes Jahr im April wird dann das 10 jährige Jubiläum der Gründung der Tussies adäquat gefeiert.

Die Tussiebank darf natürlich von allen genutzt werden, die den herrlichen Ausblick über Iggelbach genießen möchten.

Auf dem Bild sind die Anwesenden der Einweihungsfeier zu sehen, die Namen der Tussies von links nach rechts:

Britta Ruf, Carmen Braun, Martina Gabler, Elvira Spill, Christine Pojtinger, Ivonne Roth, Heide Roth, Katrin Münch, Silke Perreth, Barbara Robinson, Elke Fols, Ilona Moser, Diana Doll, Hermine Sahinovic,

Auf der Bank sitzen die Nachwuchstussies.

(Es fehlen natürlich noch etliche Frauen, die zu den Tussies gehören und leider andere Termine hatten.)