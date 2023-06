Müllmänner mit Spielzeugpistolen sorgen für Polizeieinsatz

Speyer (ots) – Am Dienstag 27.06.2023 gegen 10:30 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei 2 Müllmänner, von denen einer eine Waffe vor sich gehalten und diese anschließend in den Hosenbund gesteckt habe. Die Beamten stellten in der Straße Im Erlich auf Höhe der Sparkasse 2 Müllmänner auf der Straße, sowie ein Müllfahrzeug und dessen Fahrer fest und unterzogen die Männer einer Kontrolle.

Unvermittelt holten die beiden auf der Straße befindlichen Männer im Alter von 21 und 27 Jahren vor den Beamten jeweils eine schwarze Pistole aus ihrer Hose und hielten diese vor sich. Die Beamten mussten in diesem Moment von einer gegenwärtigen, erheblichen Gefahr ausgehen und forderten die Männer unter Vorhalt ihrer Dienstwaffen und Androhung des Schusswaffengebrauchs zum Weglegen der Waffen auf.

Die beiden Männer folgten den Anweisungen und legten die Waffen auf den Boden.

Die Beamten fesselten zunächst aufgrund der weiterhin unklaren Lage alle 3 Müllmänner und durchsuchten sie ergebnislos nach weiteren gefährlichen Gegenständen. Sie stellten die beiden Pistolen sicher und stellten fest, dass es sich bei diesen um nachträglich schwarz angemalte Spielzeugpistolen handelt, die von einer echten Pistole nur bei genauem Hinsehen zu unterscheiden sind.

Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Führens von Anscheinswaffen ein und führten ein eindringliches Gespräch mit den Müllmännern.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Dienstag 27.06.2023 gegen 18 Uhr fuhr eine 52-jährige PKW-Fahrerin vom Parkplatz eines Geschäfts in der Iggelheimer Straße in den fließenden Verkehr der Iggelheimer Straße ein und übersah hierbei einen auf dem beidseitig befahrbaren Radweg von rechts kommenden 45-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war.

Eine rechtzeitige Bremsung gelang Beiden nicht mehr, weswegen der Radfahrer auf die Motorhaube aufschlug und zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen am linken Bein und dem rechten Ellbogen zu. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 1.200 Euro.