Fahrzeugbrand auf L523 – Vollsperrung

Ludwigshafen (ots) – Dienstag 27.06.2023 gegen 13:30 Uhr, kam es auf der L 523 (Übergang zur Bundesstraße 9) in Ludwigshafen zu einem Fahrzeugbrand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war es im Laderaum eines Transporters zunächst zu einer Verpuffung gekommen. Beim Öffnen der Laderaumtür erlitt der 58-jährige Fahrer des Transporters schwere Brandverletzungen. Der Laderaum brannte vollständig aus und griff auch auf die Fahrerkabine über.

Auch die Fahrbahn wurde erheblich beschädigt. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten sowie den ersten Ermittlungen vor Ort musste die L 523 im Bereich Nachtweide zwischen 14-19 Uhr vollgesperrt werden. Es kam hierdurch zu einer hohen Verkehrsbeeinträchtigung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der entstandene Sachschaden auf 75.000 Euro geschätzt. Die rechte Spur wird bis zum Abschluss einer Begutachtung der Fahrbahn weiterhin gesperrt bleiben.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiter an.

Verbotenes Fahrzeugrennen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am späten Dienstag 27.06.2023 gegen 22:40 Uhr, beobachteten Polizeibeamte ein Fahrzeugrennen zwischen einer 27-Jährigen und einem 24-Jährigen. Beide Autos waren mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit von der Valentin-Bauer-Straße in Richtung Bruchwiesenstraße unterwegs. Auf der Bruchwiesenstraße konnten die Fahrzeuge schließlich angehalten und kontrolliert werden.

Beide Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die das Fahrzeugrennen beobachtet haben oder durch das Verhalten der Fahrzeugführer gefährdet wurden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

In Schule eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In eine Schule in der Rheingönheimer Straße wurde zwischen 26.06.2023, 20 Uhr und 27.06.2023, 06:30 Uhr, eingebrochen. Im Schulgebäude durchwühlten die unbekannten Täter Räume und Schränke und versuchten einen Tresor aufzubrechen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Auch in eine Grundschule in der Georg-Herwegh-Straße versuchten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag 27.06.2023, 17 Uhr und Mittwochmorgen 28.06.2023, 06:15 Uhr einzudringen. Hierbei wurde eine Tür beschädigt. Es gelang den Tätern jedoch nicht, ins Gebäudeinnere zu gelangen.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mit Außenspiegel Auto touchiert

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Eine 18-Jährige Autofahrerin fuhr am 27.06.2023, gegen 11:15 Uhr die Schillerstraße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Auf Höhe der Hausnummer 47 touchierte sie mit ihrem Außenspiegel ein am rechten Fahrbahnrand parkendes bzw. haltendes Auto. Hierdurch könnte am anderen Auto ein Schaden entstanden sein. Verkehrsbedingt musste die junge Frau zunächst weiterfahren. Als sie nur wenige Minuten später zur Unfallstelle zurückkehrte, war das andere Auto jedoch weg.

Wenn Sie zur fraglichen Zeit in der Schillerstraße geparkt bzw. gehalten und einen Schaden an ihrem Auto festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter

Tel: 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.