Trunkenheitsfahrt

Neuhofen (ots) – Am Dienstag 27.06.2023 wurde ein schlangenlinienfahrender PKW im Bereich Neuhofen mitgeteilt. Laut einer Zeugin wäre der PKW teilweise auf die Gegenspur und auch nach rechts in den Grünstreifen geraten. Auch habe der PKW mehrmals ohne ersichtlichen Grund abgebremst.

Aufgrund der Mitteilung des Standortes durch die Zeugin konnte der PKW in der Ludwigshafener Straße geparkt festgestellt werden. Ein bei der 66-jährigen PKW-Fahrerin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille.

Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

PKW entfernt sich nach Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit

Mutterstadt (ots) – Am 27.06.2023 gegen 17:05 Uhr, bog eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin von der Theodor-Heuss-Straße nach rechts in die Ludwigshafener Straße in Richtung Ortsmitte ab. Hierbei stieß der PKW mit dem Vorderrad eines 54-jährigen Pedelec-Fahrers, welcher den Radweg in Richtung Maudach befuhr, zusammen. Es entstand Sachschaden am vorderen Rad des Pedelecs.

Verletzt wurde der 54-Jährige nicht. Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen silbernen Volvo gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Liebesschwindel im Internet

Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Über einen Zeitraum von etwa 2 Monaten hinweg baute ein unbekannter Täter über ein soziales Netzwerk und einen Messengerdienst im Internet Kontakt zu einer 59-jährigen Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf und gab sich als ein Mann aus, der ein Erbe in Südamerika anzutreten habe und hierfür Geld benötige.

Der Täter schuf eine emotionale Abhängigkeit und stellte eine langfristige Beziehung in Aussicht, die sich nie realisierte. Hierdurch veranlasste er die 59-Jährige zur Überweisung eines hohen 4-stelligen Geldbetrages auf ein deutsches Bankkonto. Die Kommunikation fand in Deutsch statt, zu einem persönlichen Treffen kam es nicht.

Die von den Tätern angewandte Vorgehensweise ist unter dem Namen „Romance Scamming“ bekannt. Ausführliche Hinweise zur Verhinderung einer Ausbeutung finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Verkehrskontrollen

Böhl-Iggelheim/Schifferstadt (ots) – Am Dienstag wurden auf der L528 zwischen den Ortsteilen Böhl und Iggelheim im Bereich der Überführung der Bahngleise Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden 9 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h lag bei 88 km/h.

Dies zieht nach Abzug der Toleranz eine Verwarnung in Höhe von 40 Euro nach sich. Bei einer ebenfalls am Vormittag stattfindenden Kontrolle am Südbahnhof in Schifferstadt wurden 11 Gurt- und 2 Handyverstöße sanktioniert.

Die Polizei appelliert erneut, den Sicherheitsgurt zu tragen, um Verletzungen vorzubeugen.