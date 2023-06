Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Widerstand geleistet

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Dienstagmittag gegen 13:18 Uhr wurde die Polizei zu einem Randalierer in ein Mehrfamilienhaus in Grünstadt gerufen. Bei Eintreffen der Beamten hatte der Verantwortliche die Örtlichkeit verlassen. Kurz darauf erschien dieser wieder vor dem Anwesen und ging aggressiv auf die eingesetzten Beamten zu. Da der junge Mann nicht zu beruhigen war, wurde dieser gefesselt. Hierbei wehrte er sich, bedrohte und beleidigte die Polizisten, schlug und trat um sich und verletzte hierbei zwei Beamte leicht. In Abstimmung mit der Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde der Randalierer in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands sowie Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Die im Rahmen des Einsatzes leicht verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzten.

Frankeneck: Alkoholisiert in einen geparkten PKW gefahren

Frankeneck/ Pfalz (ots) – Alkoholisiert in einen geparkten PKW gefahren ist am 28.06.2023 um 18:40 Uhr ein 58-Jähriger aus der VG Lambrecht mit seinem Peugeot in der Talstraße in 67468 Frankeneck/ Pfalz. Der Peugeot-Fahrer befuhr die Talstraße von Elmstein kommend in Fahrtrichtung Lambrecht, als er einem entgegenkommenden bislang unbekannten Fahrzeug ausweichen musste. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen PKW und stieß frontal in einen geparkten Ford. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 58-Jährigen starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Zu dem entgegenkommenden Fahrzeug liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12500 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

