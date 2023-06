Vandalismus und Diebstahl in Bauhofgelände

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 27.06.2023, wurde in den frühen Morgenstunden das umzäunte Gelände des Bauhofes der Stadt Edenkoben in der Straße Am Holzweg durch bislang unbekannte Täter betreten und dort randaliert. Es kam zu Sachbeschädigungen und zum Diebstahl einer Gießlanze. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben entgegen.

Mehrere Autos in Edesheim aufgebrochen

Edesheim (ots) – In der Nacht vom 26.06.23 auf den 27.06.23 wurden gleich 3 Autos in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim aufgebrochen. Die Taten ereigneten sich zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr. Bei zwei Autos wurde jeweils die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt.

Bei einem Cabrio wurde das Stoffdach eingeschnitten, um so in das Fahrzeug zu gelangen. Auch hier wurde das Fahrzeug durchsucht. In allen 3 Fällen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen der Taten.