Ludwigshafen (ots) – In der Prinzregentenstraße wurde am Dienstag 27.06.2023 gegen 23 Uhr, ein 34-Jähriger leblos und stark blutend in seiner Wohnung gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann kurz darauf in der Wohnung. Auf Grund von Zeugenaussagen sowie den Verletzungen des 34-Jährigen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen.

Laut Zeugen sei es im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und einem 46-jährigen Mitbewohner gekommen. Dieser ist dringend tatverdächtig.

Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat sowie dem Motiv dauern an.

Update 29.06.2023

(ots) – Nach dem Verdacht eines Tötungsdeliktes am 27.06.2023 in Ludwigshafen wurde der 34-jährige Verstorbene am Donnerstag 29.06.2023 im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab als Todesursache eine Stichverletzung im Oberkörper des Verstorbenen.

Aufgrund der bisher durchgeführten Ermittlungen ist der am Mittwoch 28.06.2023 vorläufig festgenommene 46-Jährige dringend tatverdächtig.

Er wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.