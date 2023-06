Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Neustadt/Weinstraße – OT Hambach (ots) – Am 28.06.2023 um 12:58 Uhr befuhr eine 23-jährige Ford-Fahrerin den Horstweg in 67435 Neustadt/W.-Hambach und wollte in die Dammstraße einbiegen. Beim Einbiegen übersah die junge Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte BMW-Fahrerin, welche die Dammstraße in Fahrtrichtung Diedesfeld befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es sodann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der BMW der 46-jährigen Fahrerin überschlug sich durch die Kollision, sodass die Fahrerin durch die Feuerwehr befreit werden musste. Diese wurde im Anschluss in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Die Beifahrerin des Fords erlitt durch den Verkehrsunfall ebenfalls leichte Schürfwunden und einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war für die Dauer von circa 30 Minuten komplett gesperrt. Durch den Vorfall entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.

Neustadt: Gelddiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am Samstagnachmittag, 24.06.2023, kam es in der Sektkellerei Heim in Neustadt zu einem Diebstahl. Der oder die Täter brachen eine Geldkassette auf und stahlen die Einnahmen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

