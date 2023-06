Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht des versuchten

Wechselfallbetrugs in Fachgeschäften – Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte

am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr eine bislang unbekannte weibliche

Täterin in mindestens zwei Eberbacher Fachgeschäften in der Friedrichstraße

diverse Kleinartikel mit geringem Sachwert mittels eines 200-Euro-Scheines zu

kaufen. Nachdem das Verkaufspersonal das Wechselgeld auf den Tresen legte,

erfolgte seitens der Unbekannten ein Rückzug von dem Kaufinteresse. Nur der

Aufmerksamkeit und der Besonnenheit des Verkaufspersonals war es zu verdanken,

dass das Wechselgeld rechtzeitig zurückgefordert werden konnte und kein Schaden

entstanden ist. Die Täterin eignete sich ihren 200 Euro Schein wieder an und

verließ die Geschäfte in unbekannte Richtung.

Zeugen, die ebenfalls von jenem Vorgehen betroffen oder gar geschädigt wurden,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel: 06721/9210-126, zu

melden.

Sindelfingen: Senior wird Opfer eines Schockanrufs –

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 11. Mai 2023

Sindelfingen/Sinsheim (ots) – Am Morgen des 9. Mai 2023 wurde ein 78 Jahre alter

Mann aus Sindelfingen telefonisch von einem vermeintlichen Staatsanwalt

kontaktiert. Dieser teilte ihm mit, dass seine Tochter einen tödlichen Unfall

verursacht hätte. Um sie vor einem bevorstehenden Gefängnisaufenthalt zu

bewahren, solle der Senior eine Kaution bezahlen. Da er den Inhalt des

Telefonats für glaubwürdig hielt, fuhr er gemäß den Anweisungen des angeblichen

Staatsanwalts in den Raum Sinsheim und übergab dort eine Münzsammlung, deren

Wert sich auf einen fünfstelligen Betrag beläuft, an eine bislang unbekannte

Frau.

Zwischenzeitlich liegen Bilder der noch unbekannten Geldabholerin vor, welche

über das Fahndungsportal der Polizei abgerufen werden können:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sindelfingen-schockanruf/

Hinweise zur Identifizierung der Person nimmt die Kriminalpolizei des

Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an

hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei beteiligten Pkw

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits gestern berichtet, ereignete

sich am Dienstagvormittag ein Unfall im Kreuzungsbereich der Carl-Benz-Straße

und der Heinrich-Lanz-Straße. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen

missachtete ein 33-jähriger Skoda-Fahrer die Vorfahrt einer 83-jährigen

VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide verletzt in ein Krankenhaus

eingeliefert. Über das genaue Verletzungsbild kann derzeit noch keine Aussage

getroffen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro.

BAB 6 – Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnmobil verliert Solarpanel – zwei Fahrzeuge beschädigt

BAB 6 – Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 16:30

Uhr verlor der Fahrer eines Wohnmobils auf der BAB 6 zwischen der

Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und der Anschlussstelle Sinsheim eine auf dem

Dach montierte Photovoltaikanlage. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte das

Hindernis auf der Fahrbahn zu spät und überfuhr dieses, wodurch die Unterseite

des Fahrzeugs beschädigt wurde. Die aufgewirbelten Metallteile trafen zudem

einen dahinter befindlichen Pkw und beschädigten die Windschutzscheibe. Der

Fahrer des Wohnmobils konnte ausfindig gemacht werden, da sich dieser kurz

darauf selbstständig bei der Polizei meldete. Der Sachschaden an beiden Pkw

beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.