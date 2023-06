Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW auf der B41 – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 09:10 Uhr auf der B41 Höhe des Mitfahrerparkplatzes Bretzenheim in Fahrtrichtung A61 ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Infolgedessen wurde der PKW kurz nach dem Beschleunigungsstreifen zwischen dem Auflieger des LKWs und einer neben der Fahrbahn befindlichen Betonschutzwand eingeklemmt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter der 0671-88110 zu melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahranfängerin

Bischheim (ots)

Am 27.06.2023 befuhr gegen 17.30 Uhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin die L 386 von Kirchheimbolanden in Richtung Bischheim. An der ersten Einmündung nach Bischheim wollte die junge Fahrerin nach links in Richtung Bischheim abbiegen. Hierbei schätzte sie offensichtlich ihre Geschwindigkeit falsch ein, da sie beim Abbiegen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge dann wieder nach links lenkte, wobei sie dann über den Gegenfahrstreifen fuhr. Zu diesem Zeitpunkt kam der jungen Frau ein 62-jähiger PKW-Fahrer entgegen, der nicht mehr ausweichen konnte und es so zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich die 18-jährige leicht, beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.