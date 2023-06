Verkehrsunfall mit Flucht

Oppenheim (ots)

Ein Oppenheimer parkt seinen weißen Audi Q5 in einer der Parklücken in Höhe des Oppenheimer Gymnasiums in der Fährstraße. Als er nach kurzer Parkzeit wieder zu seinem Fahrzeug kommt, bemerkt er einen Schaden an der Frontstoßstange links. Der Unfallverursacher beschädigt mit seinem Fahrzeug beim ein-/ausparken aus Queraufstellung den rechts neben ihn stehenden Audi.

Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet um Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer.

Sachbeschädigung an mehreren PKW, Entfernen der Landeswappen der vorderen Kennzeichen

Mommenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, dem 12.06.23, 16:00 Uhr und Donnerstag, dem 15.06.2023, 18:00 Uhr, wurde von mehreren PKW, die im Bereich der Kerner-, Faber- und der Mainzer Straße in Mommenheim geparkt wurden, von den vorderen Kennzeichen jeweils das Landeswappen entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Oppenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, dem 19.6.23, 12:00 Uhr und Montag, dem 26.06.2023, 16:00 Uhr, kam es in der Hafenstraße in Oppenheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Außenwand der dortigen DLRG-Station wurde mittels eines großflächigen, ca. 4-5 m langen Graffitis mit dem TAG „Ultras“ und dem TAG „FSV“ beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Mainz – Europakreisel – Auffahrunfall aufgrund eines gefährlichen Überholmanövers – Verursacher flüchtig

Mainz (ots) – Eine bislang unbekannte Person sorgte heute Mittag, gegen 12:00

Uhr, durch ein gefährliches Überholmanöver, für einen Auffahrunfall im Mainzer

Europakreisel (Saarstraße) und flüchtete anschließend. Eine 23 Jahre alte

Motorradfahrerin aus Rheinhessen wurde hierbei verletzt.

Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad hinter einem 19-jährigen Fahrer eines

Opel Corsas im Europakreisel in Richtung Autobahn. Kurz vor der Ausfahrt aus dem

Kreisverkehr überholte der unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW Cabrios über

die Sperrfläche des Kreisels beide Fahrzeuge. Dabei schnitt er, beim Ausfahren

aus dem Kreisverkehr in Richtung Autobahn, den Opel Corsa. Der Fahrer des Corsas

musste, zur Vermeidung einer Kollision mit dem BMW, eine Vollbremsung einleiten.

Die nachfolgende Motorradfahrerin prallte dabei auf den vollbremsenden Opel

Corsa und erlitt bei der Kollision nach derzeitigem Sachstand leichte

Verletzungen. Sie wurde vor Ort ärztlich versorgt und in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem verantwortlichen Fahrer oder der

Fahrerin des schwarzen BMW Cabrios. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der

Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Autofahrer kontrolliert – vermutlich gefälschter Führerschein sichergestellt

Mainz (ots) – Ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Hessen wurde heute Morgen, gegen

03:30 Uhr, auf der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz einer Verkehrskontrolle

unterzogen, da er nicht angeschnallt war.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 30-Jährige seinen Führerschein aus.

Dieser wurde durch die Polizisten auf Echtheit überprüft. Aufgrund von

Fälschungsmerkmalen besteht nun der Verdacht einer Urkundenfälschung und des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dies muss abschließend durch eine kriminaltechnische

Untersuchung im Rahmen des Strafverfahrens geklärt werden.

Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der

Fahrzeugschlüssel wurde anschließend an einen Berechtigten mit gültiger

Fahrerlaubnis wieder ausgehändigt.